Η Δήμητρα Αλεξανδράκη για το έγκαυμα από ζεστό κερί αποτρίχωσης – «Έχω τον πόνο μου, ακούω και χαζομάρες»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη επανήλθε με νέα ανάρτηση, με τα σχόλια ορισμένων για την φλεγμονή που παρουσιάστηκε κάτω από το μάτι της, μετά από έγκαυμα. Η ίδια είχε αναφέρει ότι το πρόσωπό της παραμορφώθηκε και πως τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, έπρεπε να ψάξει για γιατρό αντί να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά της.

Όπως ανέφερε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, η αναπλαστική κρέμα που έβαλε μετά το έγκαυμα, δεν έδωσε τη λύση. Αντίθετα επιβάρυνε περαιτέρω την ευαίσθητη περιοχή και συνέβαλε στην εμφάνιση ερυθρότητας και πρηξίματος.

Μετά από σχόλια που δέχτηκε από τους διαδικτυακούς της φίλους, το γνωστό μοντέλο ενημέρωσε με νέα ανάρτηση για την πορεία της: «Έχω το πόνο μου ακούω και χαζομάρες Πασχαλιάτικα! Για όσους δεν είδαν το χθεσινό story!

Η φλεγμονή που παρουσιάστηκε στην περιοχή κάτω από το μάτι προήλθε μετά από έγκαυμα που υπέστην από ζεστό κερί αποτρίχωσης. Στη συνέχεια, εφάρμοσα μεγάλη ποσότητα αναπλαστικής κρέμας, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την ευαίσθητη περιοχή και συνέβαλε στην εμφάνιση ερυθρότητας και πρηξίματος», έγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Σε άλλο βίντεο που δημοσίευσε παραμονές του Πάσχα, θέλησε να εκφράσει την έντονη ενόχλησή της για την οχλαγωγία στη Μονή Πεντέλης, η οποία δεν της επέτρεπε, να παρακολουθήσει τη λειτουργία. Προέτρεψε όσους θέλουν να πουν τα νέα τους αντί να παρακολουθήσουν το Μυστήριο, να πάνε σε κάποιο καφενείο αντί να φτάσουν σε μια εκκλησία.