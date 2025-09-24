Η Doja Cat απαντά για το εξώφυλλο στο νέο άλμπουμ της – «Το κίτρινο αλεξίπτωτο συμβολίζει την περιέργεια»

Η Doja Cat αφού αποκάλυψε το νέο εξώφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ της, «Vie» υπερασπίστηκε την επιλογή της απέναντι στη σκληρή κριτική που έλαβε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εξώφυλλο του άλμπουμ που μοιράστηκε σε ανάρτησή της στο Instagram τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, η ράπερ εμφανίζεται να είναι κρεμασμένη από ένα κίτρινο αλεξίπτωτο το οποίο έχει παγιδευτεί στα κλαδιά ενός δέντρου φορώντας ένα σκισμένο νυφικό. Στη λεζάντα της ανάρτησης εξήγησε τον βαθύτερο συμβολισμό του έργου, αναφέροντας ότι το κίτρινο αλεξίπτωτο συμβολίζει την περιέργεια και την περιπέτεια ενώ το δέντρο, τη ζωή.

«Το να ερωτεύεσαι σημαίνει να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και τους άλλους», ξεκίνησε την ανάρτησή της, η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνις.

«Το κίτρινο αλεξίπτωτο συμβολίζει την περιέργεια, την ευτυχία και την περιπέτεια. Το δέντρο αντιπροσωπεύει τη ζωή και τη σοφία, προσφέροντας ασφάλεια, ενώ οι γρατζουνιές από την πτώση σε διδάσκουν ότι όλα μπορούν να επουλωθούν. Η αγάπη μεγαλώνει προς τα πάνω, αλλά κυρίως προς τα κάτω είναι οι ρίζες που σε κρατούν σταθερό. Αυτό είναι το εξώφυλλο του άλμπουμ μου», συμπλήρωσε.

Αντιδρώντας στις αρνητικές κριτικές που δέχτηκε η Doja Cat υπερασπίστηκε εκ νέου την απόφασή της με μία νέα ανάρτηση στο X. «Δεν μπορείτε να με κάνετε να νιώσω άσχημα για ένα εξώφυλλο που έχει ουσιαστικό εσωτερικό νόημα», ανέφερε.

«Η μεγαλύτερη ασπίδα είναι η αγάπη και η ακεραιότητα. Συγχωρώ την αυστηρή σας κριτική, αλλά για μένα έχω κερδίσει ξανά, γιατί ακολούθησα την καρδιά μου. Αν ήμουν στη θέση σας, δεν θα το έκανα», πρόσθεσε.

Doja Cat reveals official cover art for new album ‘Vie’. pic.twitter.com/j13nOsLdcF — chart data (@chartdata) September 22, 2025

Παράλληλα, η Doja Cat σε συνέντευξή της αποκάλυψε ότι το άλμπουμ «Vie» είναι πολύ πιο ποπ, με ομοιότητες σε παλαιότερες επιτυχίες της, όπως το «Say So».

«Μου πήρε χρόνο, μέχρι την αρχή αυτού του νέου άλμπουμ, του «Vie», για να εκτιμήσω τα παλαιότερα κομμάτια μου», δήλωσε στην εκπομπή «CBS Sunday Morning».

«Νομίζω πως [αυτό το άλμπουμ] είναι μία επιστροφή σε εκείνη την εποχή», σημείωσε.

Το πολυαναμενόμενο πέμπτο άλμπουμ της Doja Cat, που περιλαμβάνει 15 τραγούδια, είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 26 Σεπτεμβρίου μέσω των Kemosabe και RCA Records, σύμφωνα με το Βillboard.