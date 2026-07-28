Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα χέρι – χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές τους

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα βρίσκονται στην καλύτερη φάση της ζωής τους, καθώς πριν από μερικές μόλις εβδομάδες πραγματοποίησαν ένα μεγάλο τριήμερο γαμήλιο γλέντι στην Πάρο και από τότε κάνουν διακοπές συνεχείας.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράζεται καθημερινές στιγμές από την προσωπική της ζωής με τους διαδικτυακούς της φίλους. Έτσι γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες μέρες, η Αθηνά Οικονομάκου βρίσκεται στη Μύκονο και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης, στο πλάι της βρίσκεται φυσικά και ο Μπρούνο Τσερέλα.

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Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι σε αυτό το ταξίδι είναι μαζί της και τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει από τον πρώτο της γάμο με τον επιχειρηματία Φίλιππο Μιχόπουλο.

Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα σε μία πρόσφατη βόλτα τους στα Ματογιάννια και έδειχναν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ. Η ηθοποιός φορούσε ένα σοκολατί σύνολο, ενώ ο σύζυγός της ήταν ντυμένος στα μαύρα.

Το ζευγάρι συνεχίζει τις διακοπές του στη Μύκονο / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Διανύουν την καλύτερη φάση της ζωής του / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η όμορφη ηθοποιός μετά το τριήμερο γλέντι του γάμου της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, ταξίδεψε στην Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ πέρασε και μερικές ημέρες ξεγνοιασιάς σε resort στο Σούνιο. Τις τελευταίες μέρες η Αθηνά Οικονομάκου βρίσκεται στη Μύκονο μαζί με τα παιδιά της και τον άντρα της ζωής της.

Την Παρασκευή (24.07.2026), η Αθηνά Οικονομάκου είχε δημοσιεύσει στο Instagram από τις διακοπές της στη Μύκονο, αποκαλύπτοντας ότι μαζί της βρίσκονται και τα δύο της παιδιά.