Η Δώρα Παντέλη κάνει διακοπές με τον σύζυγό της σε σκάφος, στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Σε λίγες μόλις ημέρες η Δώρα Παντέλη πρόκειται να γίνει μητέρα για πρώτη φορά, καθώς διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά της το μωράκι της, που καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Τζον.

Η όμορφη αθλητικογράφος του OPEN το διάστημα αυτό χαλαρώνει απολαμβάνοντας στο έπακρο κάθε πτυχή της εγκυμοσύνης της και περνάει όμορφες στιγμές με τον άντρα της ζωής της. Το μεσημέρι της Πέμπτης (24.07.2025) η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες στις οποίες βρίσκονται οικογενειακώς πάνω σε ένα σκάφος και… δαμάζουν τα κύματα.

Μάλιστα, σε μία από αυτές ποζάρει μαζί με τον αγαπημένο της, Τζον, ενώ στην παρέα τους βρίσκεται και το χαριτωμένο τους τετράποδο.

«Θέλω αυτές οι στιγμές να κρατήσουν για πάντα…και λίγο ακόμα… Me being (Very) pregnant freckled,with #nomakeup on and indescribably happy», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή δημοσιογράφος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dora Panteli- Meramveliotaki (@dora_panteli_)

«Τον είχα γνωρίσει πριν 10 χρόνια, αλλά όλα είναι θέμα timing. Νομίζω ότι ο Τζον επανήλθε στη ζωή μου την κατάλληλη στιγμή. Ήμασταν φίλοι, μου έστελνε μηνύματα κατά καιρούς. Γίναν όλα πολύ γρήγορα, τώρα κλείνουμε έναν χρόνο. Μέσα σε έναν χρόνο έχουμε παντρευτεί και περιμένουμε το παιδάκι μας. Έχουν συμβεί πολλά. Ήμουν κι εγώ σε μία πίεση “να κάνεις ένα παιδί”, όλα αυτά τα στερεότυπα… Για όσους απογοητεύονται ότι δεν θα συμβεί ποτέ αυτό, γιατί έχουν γίνει φθηνές οι σχέσεις στις μέρες μας. Είχα απογοητευτεί από τις σχέσεις και πόσο εύκολα οι άνθρωποι παρατάνε καταστάσεις και πάνε στο επόμενο, αλλά όταν επανήλθε ο Τζον στη ζωή μου, πήρα μάθημα ότι όταν νιώθεις ασφάλεια μπορείς να κάνεις τα πάντα. Το μόνο που χρειαζόμαστε εμείς οι γυναίκες είναι ασφάλεια», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα στο «Happy Day» η Δώρα Παντέλη για τον σύζυγό της.