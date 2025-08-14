Η Δώρα Παντέλη κάνει γυμναστική μετά τη γέννηση του παιδιού της – «You got this, mama»

Μπορεί να έχουν περάσει μόλις τρεις εβδομάδες από τη στιγμή που η Δώρα Παντέλη έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ωστόσο η γνωστή παρουσιάστρια δείχνει να έχει βρει και πάλι τους ρυθμούς της.

Η Δώρα Παντέλη απέκτησε τον γιο της στις 25 Ιουλίου, αλλά πολύ γρήγορα η πρώην παίκτρια μπάσκετ και πλέον παρουσιάστρια προσαρμόστηκε στη νέα της καθημερινότητα.

Όπως έχει πει και η ίδια αρκετές φορές, σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει ο σύζυγός της, Τζον, ο οποίος είναι πολύ υποστηρικτικός και μοιράζονται όλες τις δουλειές.

Μόλις 20 ημέρες μετά τον τοκετό, η Δώρα Παντέλη φαίνεται να έχει επιστρέψει κανονικά και στις προπονήσεις της, αφού η γυμναστική αποτελούσε πάντα αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς της.