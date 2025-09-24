Η Dua Lipa απαντά για την απόλυση του μάνατζερ της λόγω Παλαιστίνης: «Κατηγορηματικά ψεύδη»

Τι κι αν αναπαράχθηκε από τα media σε όλο -περίπου – τον πλανήτη κι έγινε ντόρος το αρχικό ρεπορτάζ της Dailymail ότι η τραγουδίστρια Dua Lipa διέκοψε τη συνεργασία της με τον μάνατζέρ της λόγω μιας υπογραφής σε επιστολή για να κοπεί η εμφάνιση των φιλοπαλαιστινιακών Kneecap στο Glastonbury.

Σε δήλωσή της, η Dua Lipa επέκρινε την προσπάθεια του Levy να σιωπήσει τους Kneecap, αλλά ανέφερε ότι η «σκόπιμα προκλητική» είδηση της Daily Mail είχε «συνταχθεί για να τροφοδοτήσει τη διχόνοια στο διαδίκτυο».

Τόσο η Dua Lipa όσο και η εταιρεία εκπροσώπησης ταλέντων WME χαρακτήρισαν την είδηση «κατηγορηματικά ψευδή», αναφέροντας ότι ο Levy σταμάτησε να συνεργάζεται με την τραγουδίστρια το 2019.

Η τραγουδίστρια σε ένα story της στο Instagram πρόσθεσε ότι το να εκμεταλλεύεται κανείς μια παγκόσμια τραγωδία για να πουλήσει εφημερίδες είναι κάτι που βρίσκει βαθιά προβληματικό.

«Δεν απομάκρυνα τον μάνατζερ μου»

Δημοσίευμα της Daily Mail ανέφερε ότι η τραγουδίστρια απομάκρυνε τον ατζέντη της, Ντέιβιντ Λέβι.

Πηγή υποστήριξε ότι η τραγουδίστρια «φρόντισε μέσω των ανθρώπων της ώστε ο Ντέιβιντ Λέβι να μην ασχολείται πλέον με τη μουσική της», προσθέτοντας ότι «τον θεωρεί υποστηρικτή του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και της φρικτής μεταχείρισης των Παλαιστινίων».

Μετά από τα δημοσιεύματα – και ενώ η είδηση έγινε κεντρικό θέμα σε πολλά site – η Dua Lipa πόσταρε στο Instagram σε ένα story τις σκέψεις της.

«Δεν εγκρίνω τις πράξεις του David Levy ή άλλων στελεχών της μουσικής βιομηχανίας απέναντι σε έναν καλλιτέχνη που εκφράζει την αλήθεια του», δήλωσε η Lipa. «Δεν μπορώ, επίσης, να αγνοήσω τον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκε ο Τύπος.

Όχι μόνο η ιστορία ήταν εντελώς ψευδής, αλλά και η γλώσσα που χρησιμοποίησε η Daily Mail ήταν σκόπιμα εμπρηστική, φτιαγμένη αποκλειστικά για clickbait, με ξεκάθαρη πρόθεση να τροφοδοτήσει τη διαδικτυακή διχόνοια. Είναι πάντα Free Palestine, αλλά το να εκμεταλλεύεται κανείς μια παγκόσμια τραγωδία για να πουλήσει εφημερίδες είναι κάτι που βρίσκω βαθιά προβληματικό».

Εκπρόσωπος του πρακτορείου ταλέντων WME, ανέφερε:

«Οι αναφορές που υποστηρίζουν ότι η Dua Lipa ή η ομάδα της απέλυσε έναν από τους ατζέντες μας λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων είναι κατηγορηματικά ψευδείς. Ο David Levy είχε συμβολή στην πρώιμη καριέρα της Dua (2016–2019) και, όπως συνηθίζεται, αναφέρεται τόσο εσωτερικά όσο και σε κλαδικά έντυπα ως μέλος της ομάδας της.

Όταν μετακόμισε από το Λονδίνο το 2019, ανέλαβε συμβουλευτικό ρόλο και από τότε δεν συμμετέχει στην καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα της Dua. Ο Levy αποσύρθηκε πλήρως από το συγκεκριμένο project, όπως και από άλλα, νωρίτερα φέτος».

Η επίμαχη επιστολή ήταν ένα email που στάλθηκε στους διοργανωτές του Glastonbury, μεταξύ των οποίων και στον συνιδρυτή Michael Eavis, πριν από το φετινό φεστιβάλ. Αν και προοριζόταν για εμπιστευτική χρήση, διέρρευσε από εργαζόμενο του Glastonbury.