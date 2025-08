Η Dua Lipa έλαβε την κοσοβάρικη υπηκοόητα και είναι γεμάτη «ευγνωμοσύνη»

Γεμάτη «ευγνωμοσύνη» είναι η Dua Lipa όταν έλαβε και επίσημα την κοσοβάρικη υπηκοότητα.

Η τιμητική αυτή διάκριση που απονεμήθηκε στην Dua Lipa, έγινε από την Πρόεδρο της χώρας και γέμισε την καλλιτέχνιδα με «ευγνωμοσύνη», όπως η ίδια δήλωσε.

«Αισθάνομαι τόσο ευγνώμων που μου απονεμήθηκε η κοσοβάρικη υπηκοότητα από την πρόεδρό μας Βιόσα Οσμάνι», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Instagram.

Η διάσημη τραγουδίστρια, γεννημένη στο Λονδίνο από Κοσοβάρους-Αλβανούς γονείς, την Anesa και τον Dukagjin Lipa μετακόμισε σε ηλικία 11 ετών στην Πρίστινα, όταν η οικογένειά της επέστρεψε μετά την ανεξαρτησία του Κοσόβου το 2008.

Αν και ξαναγύρισε στο Λονδίνο στα 15 της, η σύνδεσή της με την πατρίδα των γονιών της παρέμεινε ισχυρή, κάτι που επισφραγίστηκε πλέον με την απόκτηση της υπηκοότητας.

«Η Dua και το Κόσοβο ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένα. Από τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου ως στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων, έχει μεταφέρει την ιστορία μας με δύναμη, υπερηφάνεια και χάρη. Η ευγνωμοσύνη μας είναι ατελείωτη για όλα όσα έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει για το Κόσοβο, τη νεολαία μας, την τέχνη μας και για τη διεθνή εικόνα της χώρας μας», έγραψε η πρόεδρος του Κοσόβου σε ανάρτησή της στο X ενώ μοιράστηκε στιγμιότυπα από την τελετή σημειώνοντας: «Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι Dua».

Welcome back home, Dua! Today, by presidential decree, I had the honor of granting the citizenship of the Republic of Kosovo to one of the most iconic cultural figures in our country’s history, @DUALIPA . Dua and Kosovo have always been inseparable. From the world’s biggest… pic.twitter.com/aNlME6pocG

Λίγες ώρες μετά η τραγουδίστρια, πραγματοποίησε μία ξεχωριστή εμφάνιση στο φεστιβάλ Sunny Hill στην Πρίστινα, το οποίο δημιούργησε το 2018, όπου ερμήνευσε μαζί με τον πατέρα της, το τραγούδι «Era» στα αλβανικά.

«Το να μοιράζομαι αυτή τη νύχτα μαζί σας, στην πόλη που με διαμόρφωσε, περιτριγυρισμένη από τόση ενέργεια, χαρά και περηφάνια…είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια τι σημαίνει», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

«Το να ερμηνεύω για εσάς και να μοιράζομαι τη σκηνή με τον μπαμπά μου, είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Νιώθω απίστευτα τυχερή και ευγνώμων», συμπλήρωσε.

SUNNY HILL FESTIVAL NIGHT ONE

This festival is something my family and I created with so much love for our city PRISHTINA and to see it come to life like this is beyond anything I could’ve dreamed of.



Sharing this night with you all, in the city that shaped me, surrounded… pic.twitter.com/xjnE7upav1