Η Ελεάνα Παπαϊωάννου δημοσίευσε μία σπάνια φωτογραφία με τον σύζυγό της από το Παρίσι

Σε μία πολύ όμορφη και ιδιαίτερη φάση ζωής βρίσκεται η Ελεάνα Παπαϊωάννου, καθώς είναι έγκυος στο δεύτερο παιδάκι της με τον σύζυγό της, Δημήτρη Βεργίνη.

Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε πρόσφατα, μέσω του Instagram, ότι πρόκειται να «χαρίσει» ένα αδελφάκι στην κόρη του. Τη Δευτέρα (23.03.2026) η Ελεάνα Παπαϊωάννου μοιράστηκε μία σπάνια τρυφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Βεργίνη, από ένα ταξίδι τους στο Παρίσι.

Το ζευγάρι, όπως ανέφερε η Ελεάνα Παπαϊωάννου βγήκε πρώτο ραντεβού στις 23 Μαρτίου 2013, πριν από 13 ολόκληρα χρόνια ακριβώς και λίγο καιρό αργότερα πήγαν στο Παρίσι, ενώ ήταν full in love.

«23 Μαρτίου 2013… 13 ολόκληρα χρόνια από το πρώτο μας ραντεβού στη Θεσσαλονίκη. Θεέ μου. Σχεδόν παιδάκια…

Η φωτογραφία είναι τον Ιούλιο του 2013… στο Παρίσι, γιατί κάθε ερωτευμένος που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να το επισκεφθεί τουλάχιστον μια φορά…

Παίζει να είμαι η μόνη γυναίκα στον κόσμο που πήγα στο Παρίσι και δε με ένοιαζε να ψωνίσω τίποτα…», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Ελεάνα Παπαϊωάννου.

Εν τω μεταξύ, τις προάλλες, η Ελεάνα Παπαϊωάννου ακολούθησε ένα trend στο TikTok και μοιράστηκε με τους θαυμαστές της τι έφαγε κατά τη διάρκεια μίας μέρας. Έτσι αποκάλυψε ότι εκτός από αυγά, cottage, blueberries, αβοκάντο, και βρώμη έφτιαξε και ένα λαχταριστό παστίτσιο, το οποίο τίμησε και το ευχαριστήθηκε!