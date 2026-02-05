Η Έλεν Πομπέο στον Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση με ALS: «Σ’ αγαπώ, θα σε βοηθήσω σε ό,τι χρειαστείς»

Το τηλεφώνημα που είχε με τον συμπρωταγωνιστή της ηθοποιό Έρικ Ντέιν του «Grey’s Anatomy» αφότου έμαθε πως εκείνος διαγνώστηκε με ALS περιέγραψε η ηθοποιός Έλεν Πομπέο.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο «Δρ. Σλόαν» του Grey’s Anatomy αποκάλυψε στο περιοδικό People ότι είχε διαγνωστεί με ALS, δηλώνοντας πως είναι «ευγνώμων» που έχει την οικογένειά του στο πλευρό του. Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο στο Instagram μετά τη διάγνωσή του με ALS και με εμφανή σημάδια της νευροεκφυλιστικής πάθησης που επηρεάζει την κίνηση των μυών, ο αγαπημένος ηθοποιός Έρικ Ντέιν άνοιξε την καρδιά του στους θαυμαστές του, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα.

«Μόλις έμαθα για τη διάγνωσή του, του έστειλα μήνυμα και του είπα: “Είμαι εδώ, αν θέλεις να μιλήσουμε”», ανέφερε η Πομπέο σε πρόσφατη δημόσια δήλωσή της. «Και το τηλέφωνό μου χτύπησε 30 δευτερόλεπτα αργότερα», ακούγεται να λέει η ηθοποιός σε ηχογραφημένο μήνυμα στο ALS Network Champions for Cures & Care Gala.

Αναφερόμενη στη συνομιλία τους, η Πομπέο είπε ότι διαβεβαίωσε τον φίλο της, πως θα τον βοηθήσει «σε ό,τι χρειαστείς, με όποιον τρόπο μπορώ. Σ’ αγαπώ», όπως είπε. «Είμαι πραγματικά περήφανη για σένα», πρόσθεσε, αναφερόμενη στον Ντέιν. «Σ’ αγαπώ πάρα πολύ και είναι τιμή μου που μπορώ να μιλήσω για σένα σήμερα».

Η διάγνωση του Έρικ Ντέιν με ALS

Ο Έρικ Ντέιν μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του με τη σπάνια εκφυλιστική νόσο. Σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο εκδήλωσης της οργάνωσης I AM ALS, ο ηθοποιός δήλωσε πως θεωρεί αναγκαίο «να μοιραστεί το ταξίδι του με όσο περισσότερους ανθρώπους μπορεί».

«Δεν νιώθω πια ότι η ζωή μου αφορά μόνο εμένα», είχε πει. «Θέλω ο κόσμος να γνωρίζει τι είναι το ALS και, κυρίως, τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την πραγματικότητα γύρω από αυτό».

Στο πλευρό του στάθηκαν και άλλοι πρώην συμπρωταγωνιστές του από το Grey’s Anatomy. Ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ χαρακτήρισε τον Ντέιν «εξαιρετικά θαρραλέο», λέγοντας πως «χρησιμοποιεί τη φωνή και την αναγνωρισιμότητά του με θετικό τρόπο».

«Είναι συγκλονιστικό», δήλωσε. «Για εκείνον και για την οικογένειά του. Αλλά φέρνει φως σε κάτι πολύ σκοτεινό και του εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο».