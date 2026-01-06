Η Έλενα Τοπαλίδου συνεργάστηκε με τον Νίκολας Κέιτζ: Εγώ έκανα τον Σατανά στην ταινία κι εκείνος τον Ιωσήφ

Η Έλενα Τοπαλίδου πήρε μέρος σε μία διεθνή παραγωγή και μάλιστα συνεργάστηκε με τον διάσημο σταρ του Χόλιγουντ, Νίκολας Κέιτζ. Μάλιστα, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη νέα της ταινία με τίτλο «The Carpenter’s Son».

Όπως αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια, που για χρόνια ήταν η συνοδοιπόρος του Νίκου Κούρη στη ζωή, τα γυρίσματα της ταινίας, που παρουσιάζει διαφορετικά την ιστορία του Ιησού έχουν ολοκληρωθεί. Η Έλενα Τοπαλίδου υποδύεται τον ρόλο του Σατανά και ο Νίκολας Κέιτζ τον Ιωσήφ.

«Γίνανε τα γυρίσματα το καλοκαίρι. Παίζει ο Νίκολας Κέιτζ. Και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να καταλάβω τελικά ότι παίζει ο Νίκολας Κέιτζ, μέχρι που τον συνάντησα και πάλι δεν το πίστευα. Είναι συμπαθέστατος. Είναι συμπαθέστατος, πολύ γοητευτικός. Είναι αυτός που ξέρουμε».

«Εγώ έκανα το Σατανά στην ταινία κι εκείνος τον Ιωσήφ. Είναι η ιστορία του Ιησού με έναν άλλο τρόπο ειπωμένη. Και μάλιστα την πρώτη φορά που κάναμε κάτι μαζί, μου έκανε σήματα από μακριά “τι ωραία τα κάνεις”. Κι εγώ νόμιζα ότι δεν ήταν αυτός…», εξομολογήθηκε για τον διάσημο ηθοποιό και τη γνωριμία τους.

«Έκανα κάστινγκ για την ταινία. Δε φοβήθηκα τον ρόλο. Δε φοβάμαι όταν δρομολογώ κάτι και δουλεύω, γιατί δουλεύω πάρα πολύ και πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά», είπε ακόμα.