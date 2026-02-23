Η Έλενα Τσαγκρινού για τον χωρισμό της από τον dj Stephan: Ήταν κοινή απόφαση

Εδώ και λίγο καιρό η Έλενα Τσαγκρινού και dj Stephan αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους και η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στους λόγους που η σχέση τους έλαβε τέλος.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2022 και τον Αύγουστο του 2024 απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον μικρό Ηρακλή. Η Έλενα Τσαγκρινού την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για όλα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, τονίζοντας ότι ο χωρισμός με τον dj Stephan ήταν κοινή απόφαση.

«Επαγγελματικά είμαι σε μια πολύ καλή συνθήκη… Εντάξει, στα προσωπικά μου είμαι σε ένα μεταβατικό στάδιο γιατί προέκυψε να χωρίσω με τον σύντροφό μου. Είμαστε ακόμα αγαπημένοι με τον Κώστα (σ.σ. dj Stephan) και θα είμαστε, πάντα θα μας ενώνει ο Ηρακλής. Σεβόμαστε πάρα πολύ το παιδί μας, κι εγώ και ο Κώστας. Δεν υπάρχει εγωισμός μεταξύ μας, είπε αρχικά.

«Καμιά φορά, όταν τα δίνεις όλα στην αρχή, μπορεί κάτι να μην είναι τόσο δυνατό όσο στην αρχή, και επειδή και οι δυο είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας έντονα, και στα επαγγελματικά μας να προχωρήσουμε σε δυο διαφορετικούς δρόμους, επειδή κατά κάποιο τρόπο συμπίπτουν, θεωρήσαμε καλύτερο να τους διαχωρίσουμε αυτούς τους δρόμους.

Ήταν κοινή απόφαση. Ήρθε χρονικά από μόνη της αυτή η απόφαση. Προέκυψε. Ο μικρός χαίρεται πάρα πολύ όταν ο μπαμπάς και η μαμά είναι καλά, όταν είναι χαμογελαστοί. Και πρέπει να είναι χαρούμενοι οι γονείς. Τον βλέπω χαρούμενο τον Κώστα, με βλέπει κι εκείνος χαρούμενη. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, είμαστε στα video call όποτε θέλει ο ένας να δει το παιδί ή ο άλλος, έχουμε μοιράσει και τις μέρες», πρόσθεσε.

Παράλληλα η Έλενα Τσαγκρινού παραδέχτηκε ότι μετά τον χωρισμό της, μένει με τους γονείς της.

«Εγώ τώρα μένω με τους γονείς μου, με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Βρίσκω σιγά σιγά τον εαυτό μου σε πολλά θέματα. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Έχω επιστρέψει στο πατρικό μου μετά από 15 χρόνια…» είπε αρχικά η Έλενα Τσαγκρινού.

«Είχα χάσει τις επαφές με τις φίλες μου και γενικώς την κοινωνική ζωή διότι, λίγο οι αποστάσεις, λίγο οι μετακομίσεις, λίγο η ζωή με την εγκυμοσύνη… Έχω βρει πραγματικές φίλες και χαίρομαι γιατί με αγκαλιάζουν… Δε σκέφτομαι καθόλου μια νέα σχέση», δήλωσε ακόμα η γνωστή τραγουδίστρια.

«Δε θα έμπαινα τώρα σε νέα σχέση σε καμία περίπτωση. Έχω υπάρξει σε σχέση από τα 18 μου μέχρι τώρα συνεχόμενα, πάντα ήμουν σε σοβαρές σχέσεις, σε 5ετείς σχέσεις συγκεκριμένα. Σίγουρα θέλω να βρω τον εαυτό μου, να προχωρήσω επαγγελματικά. Είμαι πολύ ερωτευμένη με τον εαυτό μου», δήλωσε στη συνέχεια η Έλενα Τσαγκρινού.