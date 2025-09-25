Lifestyle

Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan έκαναν την βάφτιση του γιού τους στο Πόρτο Ράφτη

Στιγμές χαράς για το αγαπημένο ζευγάρι
Η Έλενα Τσαγκρινού και ο DJ Stephan
Η Έλενα Τσαγκρινού και ο DJ Stephan / NDP

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής τους έζησαν η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης (25/9/25) έγινε η βάφτιση του γιο τους.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στο Πόρτο Ράφτη, σε συγκινητική τελετή, παρουσία των οικογενειών τόσο της Έλενας Τσαγκρινού, όσο και του Dj Stephan, καθώς και στενών τους φίλων. Ο μικρός όπως αναφέρει το «ΤLIFE» πήρε το όνομα Ηρακλής – Τριαντάφυλλος, με νονά να αναλαμβάνει μια καλή φίλη της δημοφιλούς τραγουδίστριας!

Η βάφτιση είχε θέμα εμπνευσμένο από την παιδική ταινία «Αρχηγός από κούνια», με τις λευκές και μπλε αποχρώσεις να κυριαρχούν στη διακόσμηση, με τους δυο γονείς να «λάμπουν» από χαρά, μοιράζοντας την ευτυχισμένη αυτή στιγμή τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται πως η Έλενα Τσαγκρινού είχε φέρει στην ζωή το πρώτο της παιδί τον Ιούλιο του 2024.

