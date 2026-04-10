Η Ελένη Φουρέιρα έφτιαξε πασχαλινά κουλουράκια για τον γιο της Ερμή

Η καλλονή τραγουδίστρια, Ελένη Φουρέιρα, εντυπωσιάζει στη μουσική σκηνή εντυπωσιάζει όμως και στη μαγειρική αφού αποφάσισε να φτιάξει πασχαλινά κουλουράκια για να απολαύσει με τον γιο της, Ερμή.

Μπορεί να συνεχίζει με αμείωτη επιτυχία τις εμφανίσεις της στο Lohan, ωστόσο αυτές τις ημέρες η Ελένη Φουρέιρα θέλησε να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να αφιερωθεί στην οικογένειά της σε πιο ξεκούραστους ρυθμούς.

Μέσα από μια φωτογραφία που μοιράστηκε στα social media με τα κουλουράκια που έφτιαξε, έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια ματιά στην καθημερινότητά της ως μητέρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Ελένη Φουρέιρα δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο αυτή τη νέα φάση της ζωής της, με τη μητρότητα να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Παρά το απαιτητικό της πρόγραμμα, προσπαθεί να βρει ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική της ζωή, για να μπορεί να περνάει όσο περισσότερο χρόνο γίνεται με τον γιό της Ερμή.