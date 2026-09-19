Η Ελένη Φουρέιρα «λύγισε» στη σκηνή για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Χάσαμε μία από τις σπουδαιότερες ψυχές, όσο ζω, Μαζώ»

Με δάκρυα στα μάτια η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή της ΗΘΕ στην Πλατεία Νερού, το βράδυ της Παρασκευής (18.09.2026). Η γνωστή τραγουδίστρια αφιέρωσε λίγα λόγια για τον σπουδαίο καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων και ο θάνατός του προκάλεσε θρήνο σε όλη την Ελλάδα.

Επί σκηνής, η Ελένη Φουρέιρα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την συγκίνησή της όταν αναφέρθηκε στον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη. Με λόγια καρδιάς, αναφέρθηκε στη μουσική του και τη φωνή του αλλά και στον άνθρωπο που τόλμησε να κινηθεί έξω από τα στερεότυπα της κοινωνίας.

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«Επειδή σήμερα κλείνουμε δέκα μέρες από την ημέρα που χάσαμε ίσως τον σπουδαιότερο Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή. Και όχι μόνο λαϊκό, τι λέω… Μία από τις σπουδαιότερες ψυχές. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. Έναν άνθρωπο που έσπασε στερεότυπα. Έναν άνθρωπο που δεν τον ένοιαζαν τα κουτάκια. Έβγαινε έξω από αυτά. Γιώργο, σ’ αγαπάμε και θα σ’ αγαπάμε για πάντα. Δεν έχεις φύγει ποτέ και δεν θα φύγεις ποτέ. Όσο ζω, Μαζώ», ανέφερε συγκεκριμένα με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Αμέσως μετά, η Ελένη Φουρέιρα αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη το «Hallelujah».