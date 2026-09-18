Νάντια Κοντογεώργη: «Όλοι φοβόμαστε τα έντονα συναισθήματα, φοβόμαστε τη ζωή»

Για τα οφέλη που κρατά από τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας και για τον τρόπο με τον οποίο πλέον διαχειρίζεται τη θλίψη μίλησε η Νάντια Κοντογεώργη στη νέα συνέντευξη που έδωσε με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα κωμική σειρά «Κάμπινγκ» του MEGA.

H Νάντια Κοντογεώργη που παίρνει μέρος στο νέο σίριαλ του MEGA, μίλησε στο περιοδικό «Hello» και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα, σε μία συνέντευξη από καρδιάς.

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– Έχετε εξομολογηθεί ότι μέσα από την ψυχοθεραπεία σταματήσατε να φοβάστε τη θλίψη σας. Αυτό είναι σπουδαίο.

Και τη θλίψη των άλλων, καθώς έχει τύχει σε όλους να είμαστε με κάποιο φίλο και να του λέμε “έλα, μη στενοχωριέσαι τώρα”. Το να αντέξω να δω την κολλητή μου να στενοχωριέται να τα της πω “κλάψε, αφέσου σε αυτό, εδώ είμαι” είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα και ταυτόχρονα ένα μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας.

– Γιατί δεν αφηνόμαστε στη θλίψη;

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Γιατί μας τρομάζει. Είναι δύσκολο. Δεν το αντέχουμε. Εδώ δεν αντέχουμε τη χαρά.

– Μπορεί η χαρά να γίνει πιο δύσκολη ακόμα και από τη θλίψη;

Χαιρόμαστε και λέμε ”θα συμβεί κάτι κακό” ή ”σε καλό να μας βγει”. Φοβόμαστε τα έντονα συναισθήματα, φοβόμαστε τη ζωή. Όλοι θέλουμε να γλιτώσουμε από τη ζωή. Αν κάνουμε αυτό το εσωτερικό κλικ της γενναιότητας, θα μπορέσουμε να την παρατηρήσουμε και να τη βιώσουμε σαν παιδιά, λίγο πιο αισθητηριακά.

– Πότε σταματήσατε να φοβάστε τη ζωή;

Δεν είμαι ατρόμητη. Απλώς, τη φοβάμαι λιγότερο. Αυτό θέλει καθημερινή συνειδητή δουλειά.