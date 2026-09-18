Lifestyle

Νάντια Κοντογεώργη: «Όλοι φοβόμαστε τα έντονα συναισθήματα, φοβόμαστε τη ζωή»

«Μέσα από την ψυχοθεραπεία σταμάτησα να φοβάμαι τη θλίψη», εξομολογείται η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια
Νάντια Κοντογεώργη
Η Νάντια Κοντογεώργη / NDP Photo / Φωτογραφία (αρχείου) Θωμάς Δασκαλάκης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για τα οφέλη που κρατά από τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας και για τον τρόπο με τον οποίο πλέον διαχειρίζεται τη θλίψη μίλησε η Νάντια Κοντογεώργη στη νέα συνέντευξη που έδωσε με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα κωμική σειρά «Κάμπινγκ» του MEGA.

H Νάντια Κοντογεώργη που παίρνει μέρος στο νέο σίριαλ του MEGA, μίλησε στο περιοδικό «Hello» και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα, σε μία συνέντευξη από καρδιάς.

Έχετε εξομολογηθεί ότι μέσα από την ψυχοθεραπεία σταματήσατε να φοβάστε τη θλίψη σας. Αυτό είναι σπουδαίο.

Και τη θλίψη των άλλων, καθώς έχει τύχει σε όλους να είμαστε με κάποιο φίλο και να του λέμε “έλα, μη στενοχωριέσαι τώρα”. Το να αντέξω να δω την κολλητή μου να στενοχωριέται να τα της πω “κλάψε, αφέσου σε αυτό, εδώ είμαι” είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα και ταυτόχρονα ένα μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας.

Γιατί δεν αφηνόμαστε στη θλίψη;

Γιατί μας τρομάζει. Είναι δύσκολο. Δεν το αντέχουμε. Εδώ δεν αντέχουμε τη χαρά.

Μπορεί η χαρά να γίνει πιο δύσκολη ακόμα και από τη θλίψη;

Χαιρόμαστε και λέμε ”θα συμβεί κάτι κακό” ή ”σε καλό να μας βγει”. Φοβόμαστε τα έντονα συναισθήματα, φοβόμαστε τη ζωή. Όλοι θέλουμε να γλιτώσουμε από τη ζωή. Αν κάνουμε αυτό το εσωτερικό κλικ της γενναιότητας, θα μπορέσουμε να την παρατηρήσουμε και να τη βιώσουμε σαν παιδιά, λίγο πιο αισθητηριακά.

Πότε σταματήσατε να φοβάστε τη ζωή;

Δεν είμαι ατρόμητη. Απλώς, τη φοβάμαι λιγότερο. Αυτό θέλει καθημερινή συνειδητή δουλειά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
108
84
82
82
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo