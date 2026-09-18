Lifestyle

Ηλίας Βρεττός: Το ανατρεπτικό video clip του για το τραγούδι «Πρόστιμο»

Το κομμάτι είναι σε μουσική Γιάννη Ιερεμία και στίχους Θοδωρή Μάκρα
Ηλίας Βρεττός
Ο Ηλίας Βρεττός
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Ο Ηλίας Βρεττός κυκλοφόρησε το νέο video clip για το τραγούδι που φέρει τον τίτλο «Πρόστιμο», ένα κομμάτι που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις μέσα από τις live εμφανίσεις του και τα social media.

Ο Ηλίας Βρεττός παρουσιάζει ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι, με δυναμικό ήχο και τη χαρακτηριστική ερμηνεία του, το οποίο μεταφέρεται στο YouTube με… γκάζι, χιούμορ και ανατροπές.

Το «Πρόστιμο», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, αποκτά εικόνα μέσα από ένα ξεχωριστό σκηνικό με σύγχρονη αισθητική και vintage «άρωμα».

Στο music video, που σκηνοθέτησε ο Πέτρος Σκούτας, οι κλήσεις «πέφτουν βροχή» και οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη, αποκαλύπτοντας ότι τελικά υπάρχουν και πρόστιμα που… τα πληρώνεις και τα απολαμβάνεις.

Το τραγούδι που είναι σε μουσική Γιάννη Ιερεμία και στίχους Θοδωρή Μάκρα, έρχεται να προστεθεί στις δισκογραφικές επιτυχίες του Ηλία Βρεττού, δίνοντας συνέχεια στη δυναμική μουσική πορεία που μετρά 18 χρόνια.

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