Ραφαέλα Ψαρρού στον Γιώργο Καράβα: «Σε κάθε δική σου τρέλα είμαι εκεί» – Το τρυφερό μήνυμα στο Instagram

Δεκαπέντε χρόνια κοινής πορείας μετράνε η Ραφαέλα Ψαρρού και ο Γιώργος Καράβας. Το γνωστό ζευγάρι συνεχίζει να απολαμβάνει τη ζωή μαζί, γεμίζοντάς την με νέες εμπειρίες και όμορφες οικογενειακές στιγμές, πολλές από τις οποίες μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.

Η Ραφαέλα Ψαρρού «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τον σύζυγό της, Γιώργο Καράβα από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και προχώρησε σε μία δημόσια τρυφερή εξομολόγηση.

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Στο μήνυμά της η γνωστή επιχειρηματίας έκανε λόγο για όλα όσα έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζουν να εξελίσσονται, έχοντας ο ένας τον άλλον στο πλευρό του.

«Κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία και κάπως συγκινούμαι. 15 χρόνια μαζί και συνέχεια κάνουμε καινούργια πράγματα, βρίσκουμε νέες τρέλες, αλλάζουμε, μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε… μαζί.

Σε κάθε δική σου τρέλα είμαι εκεί (συνήθως έτσι γίνεται). Σε κάθε δική μου, είσαι εσύ. Και τελικά νομίζω πως αυτό είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια.

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Να είμαστε πάντα ο ένας δίπλα στον άλλον, χωρίς να σταματάμε ποτέ να προχωράμε. Μαζί», έγραψε η Ραφαέλα Ψαρρού.

Έχοντας στο πλευρό τους τα παιδιά τους, ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού απόλαυσαν τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών τους διακοπών κάπου στο Αιγαίο.