Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έστειλε ευχές για τα γενέθλια της μητέρας της και μοιράστηκε σπάνιες φωτογραφίες

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είναι έτοιμη για την επιστροφή της στο τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής «Happy Day» στον ALPHA, που έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα ξημέρωσε μία ιδιαίτερη μέρα για την παρουσιάστρια, καθώς η αγαπημένη της μητέρα έχει τα γενέθλιά της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει μεγάλη αδυναμία στη μητέρα της, Παναγιώτα και μάλιστα έχει δώσει το όνομά της σε μία από τις δύο κόρες της, τη Νάγια (Παναγιώτα). Την Παρασκευή (18.09.2026) θέλησε με αφορμή τα γενέθλια της μαμά της να κάνει μία δημόσια ανάρτηση για να της εκφράσει τα αισθήματά της και να της πει «χρόνια πολλά».

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Έτσι, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε αρκετές κοινές τους πόζες και μάλιστα σε μία από αυτές εκείνη βρίσκεται σε παιδική ηλικία.

«Χρόνια πολλά μανούλα μου!», έγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην ανάρτησή της, προσθέτοντας δίπλα «χαρούμενα γενέθλια».

Πρόσφατα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η οικογένειά της πήγαν στην Ιαπωνία και είχε δημοσίευσε τις φωτογραφίες με τον Θέμη Σοφό και τα παιδιά τους.

«Είναι τόσο γεμάτα αυτά τα χρόνια και λόγω παιδιών και υποχρεώσεων που πραγματικά έχω έρθει στα λόγια της μαμάς μου που μου έλεγε “μην βιάζεσαι να μεγαλώσεις. Ζήσε το τώρα, γιατί τα χρόνια περνάνε γρήγορα”. Αυτό που μας λέγανε παλιά. Ξέρεις, μεγαλώνοντας πια, το καταλαβαίνω πολύ και προσπαθώ να το περάσω κι εγώ στα παιδιά μου, αλλά ενώ το λέω μετά αναρωτιέμαι… “τι σας λέω; Κι εγώ στην ηλικία σας βιαζόμουν να μεγαλώσω, να τα ζήσω όλα”», είχε εξομολογηθεί η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τις συμβουλές που της έχει δώσει η μητέρα της, Παναγιώτα.