Lifestyle

Η Κλόντια Σίφερ βρέθηκε ξανά στην Ελλάδα: Οι αυγουστιάτικες φωτογραφίες της με μπικίνι στο σκάφος

Με φόντο το ατελείωτο μπλε της Ελλάδας, η Κλόντια Σίφερ πόζαρε με ένα λευκό – φλοράλ μπικίνι
Κλόντια Σίφερ
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Για ακόμη μία φορά, η Κλόντια Σίφερ «ψήφισε» Ελλάδα για το καλοκαίρι της. Το πασίγνωστο supermodel βρέθηκε στην χώρα μας, μέσα στον Αύγουστο, ανεβάζοντας σήμερα (19.09.2026) φωτογραφίες από τις διακοπές της στα social media.

Αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη και μάλλον ούτε η τελευταία φορά που η Κλόντια Σίφερ επιλέγει την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές της. Αν και φέτος δεν αποκάλυψε την τοποθεσία που επισκέφθηκε, ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες της ποζάροντας με μπικίνι.

Με φόντο το ατελείωτο μπλε της Ελλάδας, η Κλόντια Σίφερ πόζαρε με ένα λευκό – φλοράλ μπικίνι.

Στη συντροφιά της πάντα τα γυαλιά ηλίου της αλλά και το καπέλο της.

Η εμφάνισή της, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια με πολλά από αυτά να προέρχονται από Έλληνες που της έγραψαν πως πάντα θα είναι καλοδεχούμενη στην χώρα μας.

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