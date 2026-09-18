H Βίκυ Λέανδρος φωτογραφήθηκε με τη Χάιντι Κλουμ – Το μήνυμα της Ελληνίδας ερμηνεύτριας στο Instagram

Η Βίκυ Λέανδρος είναι μία Ελληνίδα καλλιτέχνιδα διεθνούς αναγνώρισης, το ίδιο ισχύει και για την Χάιντι Κλουμ, καθώς ήταν ένα από τα μεγαλύτερα top models του πλανήτη.

Οι δύο αυτές κυρίες συναντήθηκαν και μάλιστα πόζαραν για μία αναμνηστική φωτογραφία. Την είδηση έκανε γνωστή η Βίκυ Λέανδρος, δημοσιεύοντας την πόζα στο πλάι της Χάιντι Κλουμ.

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Η ανάρτηση έγινε στο προφίλ της γνωστής τραγουδίστριας στο Instagram την Παρασκευή (18.09.2026), αποκαλύπτοντας ότι ήταν μία υπέροχη συνάντηση, η οποία έγινε την Πέμπτη στο Heidifest στο Μόναχο της Γερμανίας.

«Μια υπέροχη βραδιά στο Heidifest της Χάιντι Κλουμ χθες στο Μόναχο», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Βίκυ Λέανδρος στα γερμανικά.

Το HeidiFest είναι ένα μεγάλο, λαμπερό πάρτι με θέμα τη βαυαρική παράδοση που διοργανώνει η Χάιντι Κλουμ στο Μόναχο, λίγες μόλις ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη του παγκοσμίου φήμης Oktoberfest.

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H Βίκυ Λέανδρος συμμετείχε φέτος στον Α’ ημιτελικό της Eurovision και είχε αναφερθεί στον θεσμό, υπογραμμίζοντας: «Έχει αλλάξει τελείως η Eurovision. Έχει γίνει πιο show, με χορούς, με effects, όλο αυτό το show που γίνεται. Ήταν κάτι ιδιαίτερο και για μένα, έχω δει μεγάλες σκηνές γιατί τραγουδάω, αλλά ήταν κάτι το πολύ ιδιαίτερο».

«Για εμένα είναι κάτι πολύ ωραίο η Eurovision, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Την πρώτη φορά που τραγουδούσα για το Λουξεμβούργο ήμουν 15 χρονών και φέτος θα τραγουδήσω το ίδιο τραγούδι με τότε, το οποίο είναι το “L’amour est bleu”», είχε δηλώσει ακόμα η Βίκυ Λέανδρος.