Γιωργής Τσουρής: «Ένα βράδυ δεν πάτησε άνθρωπος στην παράσταση που ανέβαζα, ήρθε μόνο ένας και ήταν με πρόσκληση»

Ο Γιωργής Τσουρής είναι επιτυχημένος ηθοποιός και σκηνοθέτης και φέτος επιστρέφε τηλεοπτικά με τη σειρά «Φόνοι στο καμπαναριό», ενώ παράλληλα ανεβάζει και τιςδικές του παραστάσεις στο θέατρο όπως την sold out «170 τετραγωνικά».

Ο γνωστός καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» το απόγευμα της Παρασκευής (18.09.2026) και έδωσε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο. Μεταξύ άλλων, ο Γιωργής Τσουρής εξομολογήθηκε ότι ένα βράδυ ενώ ανέβαζε μία παράσταση πήγε μόνο ένας θεατής να την παρακολουθήσει…

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«Έχω φάει πάρα πάρα πολλές ήττες. Έχω φάει πάρα πολλές πόρτες. Έχω κάνει ωραίες και βαρβάτες και γενναίες αποτυχίες σε πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ», παραδέχτηκε ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης.

«Είναι πολύ ωραίο που το βίντεο αυτό απομονώνει έτσι τα όμορφα, αλλά το άθροισμα των είκοσι χρόνων που κάνω αυτό το πράγμα που κάνω έχει πολλές σφαλιάρες και αυτές εγώ αυτές πιο πολύ τις χρησιμοποιώ στη ζωή μου σαν σαν καύσιμο», σχολίασε ακόμα ο Γιωργής Τσουρής για το βίντεο – αφιέρωμα που προβλήθηκε για εκείνον στην εκπομπή.

«Έχω ανεβάσει παράσταση, δική μου παραγωγή κιόλας, πριν από 10 – 12 χρόνια δεν θυμάμαι, που τη λάτρευα και ήταν στα δικά μου μάτια μια καλή παράσταση και ένα βράδυ δεν πάτησε άνθρωπος. Και ήρθε ένας μόνο. Ήταν και με πρόσκληση και τελικά δεν έγινε η παράσταση. Δηλαδή έχω φάει και τέτοιες ήττες», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

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«Με τον πόνο μου φτιάχνω κωμωδία και είναι πολύ πονετική η κωμωδία μου και έχω καταλάβει το εξής ότι οι πιο καλές μου βραδιές, είτε στο θέατρο είτε στο σετ είτε στο γύρισμα είναι οι εξής. Είναι όταν αντιμετωπίζω πραγματικά με όλη του τη δραματική υπόσταση το κωμικό στιγμιότυπο. Αυτό δίνει ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Γιατί ο κόσμος θα συγκινηθεί και θα γελάσει την ίδια στιγμή αξεχώριστα. Όταν πετυχαίνει αυτό είναι πολύ σημαντικό», παραδέχτηκε ακόμα.

«Πέρασα δύσκολα στην αρχή. Πέρασα μια δύσκολη δεκαετία στο θέατρο και γενικότερα και μετά πέρασα άλλη μια δεκαετία που, φαινομενικά, ήταν πολύ επιτυχημένη αλλά στην πραγματικότητα ήταν εξίσου δύσκολη. Η επιτυχία και η αποτυχία έχουν την ίδια δυσκολία. Στην αρχή προσπαθείς να βρεις τη θέση σου στα πράγματα και βρίσκεις τρομερή αντίσταση. Και ευτυχώς, ενδεχομένως, γιατί αυτό ξεχωρίζει ποιοι άνθρωποι έχουν πραγματικά ανάγκη να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να το κάνουν αυτό και ποιοι ίσως είναι καλύτερα να το αφήσουν έτσι κι αλλιώς. Αυτή η δουλειά έχει και κάποια ψυχολογικά χαρακτηριστικά», δήλωσε ο Γιωργής Τσουρής σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.