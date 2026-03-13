Η Ελένη Μενεγάκη διαψεύδει τις φήμες περί χωρισμού από τον σύζυγό της, Μάκη Πανταζόπουλο – «Απολύτως ψευδή δημοσιεύματα»

Σε μία κίνηση που δεν συνηθίζει προχώρησε η Ελένη Μενεγάκη, μιλώντας δημόσια για τα σενάρια περί χωρισμού και βάζοντας τέλος στις φήμες που μιλάνε για διαζύγιο από τον σύζυγό της, Μάκη Πανταζόπουλο.

Η Ελένη Μενεγάκη αποφάσισε να κάνει μία μακροσκελή ανάρτηση στο instagram και να «σβήσει» τις φωτιές που είχαν ανάψει οι φήμες ότι θα χωρίσει με τον σύζυγό της.

Αναλυτικά η ανάρτηση της παρουσιάστριας: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα. Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη.