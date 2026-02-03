Η Ελένη Μενεγάκη για τη γέννηση της κόρης της, Βαλέριας: Σαν χθες μου φαίνεται εκείνο το ξημέρωμα

Η Ελένη Μενεγάκη εκτός από μία επιτυχημένη επαγγελματίας είναι πάνω από όλα μητέρα και λατρεύει τα τέσσερα παιδιά της, Άγγελο, Λάουρα και Βαλέρια Λάτσιου και Μαρίνα Παντζοπούλου.

Μία ημέρα μετά τα 18α γενέθλια της κόρης της, Βαλέριας Λάτσιου, που ήταν την Τετάρτη (28.01.2026) η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις αμέτρητες ευχές των διαδικτυακών της φίλων στα social media, καθώς είχε κάνει μία ανάρτηση για την ξεχωριστή αυτή στιγμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι είχε και έναν αποκαλυπτικό δημόσιο διάλογο με την Άση Μπήλιου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί όταν εργάζονταν στον ALPHA και φαίνεται ότι έχουν διατηρήσει μία καλή σχέση. Έτσι, όταν η Άση Μπήλιου θέλησε να ευχηθεί δημοσίως στην γνωστή παρουσιάστρια, εκείνη προέβη σε μία αποκάλυψη.

«Να τη χαίρεσαι Ελένη μου! Πωωω 18 το Βαλεριάκι», της έγραψε η γνωστή αστρολόγος που εδώ και χρόνια βρίσκεται στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του STAR.

«Σαν χθες μου φαίνεται εκείνο το ξημέρωμα! Θυμάμαι που σας πήρα το πρωί και σας είπα, γέννησα, δε θα έρθω στην εκπομπή σήμερα», απάντησε η Ελένη Μενεγάκη, σε μία σπάνια αναφορά στην γέννηση της κόρης της, Βαλέριας.

«Όλα τα έκανες να φαίνονται τόσο απλά. Μεγάλη τέχνη», της απάντησε η Άση Μπίλιου.