Η Ελένη Χατζίδου αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας: «Είμαι 16η μέρα σήμερα με κορτιζόνη, λόγω του αυχένα»

Η παρουσιάστρια στις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να επιστρέψει και στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις στο STAR
Ελένη Χατζίδου
Η Ελένη Χατζίδου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ένα νέο πρόβλημα υγείας ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες την Ελένη Χατζίδου και αποφάσισε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω του Instagram.

Σε ένα story που ανέβασε την Παρασκευή (13.09.2025) η παρουσιάστρια του STAR και τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι έχει πρόβλημα στον αυχένα της και για τον λόγο αυτόν κάνει θεραπεία με κορτιζόνη. Η Ελένη Χατζίδου σε λίγες μόλις ημέρες, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, καλείται να επιστρέψει τηλεοπτικά με τον Ετεοκλή Παύλου στο STAR, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να αναρρώσει γρήγορα. 

«Είμαι 16η μέρα σήμερα με κορτιζόνη, λόγω του αυχένα και επειδή έχω κόψει αλάτι ζάχαρη τελείως, νομίζω ειδικά στο πρόσωπο έχω αδυνατίσει πολύ! Κάτσε να δεις τώρα που θα αρχίσω να τρώω κανονικά πάλι», έγραψε στην ανάρτησή της η οικοδέσποινα του «Breakfast@Star».

Σημειώνεται ότι πριν από λίγους μήνες η Ελένη Χατζίδου αντιμετώπισε και ένα άλλο πρόβλημα υγείας.

<style=”font-size: inherit;”>Για την ακρίβεια πρωί της Τρίτης (01.07.2026) ο σύζυγός της, ο Ετεοκλής Παύλου, είχε δηλώσει μέσω του «Breakfast@Star» ότι η αγαπημένη του βρισκόταν  στο νοσοκομείο.

« Ήταν χλωμή, είχε λιποθυμική τάση. Περνάει ένα μισάωρο, μου είπε ότι ήταν χειρότερα. Πήρα ένα ασθενοφόρο, ήθελε ένα 20λεπτο να έρθει, την πήραμε αγκαλιά με τον αδελφό μου και την πήγαμε εμείς στο νοσοκομείο. Είχε έρθει η μητέρα μου να κρατήσει το παιδί. Ήταν σε πραγματικά πολύ άσχημη κατάσταση», είχε πει. 

