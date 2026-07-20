Η Ελένη Χατζίδου διαγνώστηκε με ρήξη στον έσω μηνίσκο κι άρχισε τις φυσικοθεραπείες

Μία νέα περιπέτεια υγείας ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες την Ελένη Χατζίδου, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω των social media.

Η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια τη Δευτέρα (20.07.2026) ανέβασε ένα story στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι έχει μία μικρή ρήξη έσω μηνίσκου και άρχισε να κάνει φυσικοθεραπείες. Όπως ανέφερε η Ελένη Χατζίδου, επισκέφθηκε πριν από δύο ημέρες τον ορθοπεδικό της και έγινε η διάγνωση του προβλήματος.

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Μάλιστα, στη ίδια ανάρτηση έκανε σαφές ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει θεραπείες στο πόδι της.

«Θυμάστε προχθές που πήγα στον ορθοπεδικό μου; Τελικά διαγνώστηκα με μικρή ρήξη στον έσω μηνίσκο, οπότε ξεκίνησα φυσικοθεραπείες… για άλλη μια φορά. Ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία», έγραψε στη φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram η Ελένη Χατζίδου.

Τον περασμένο Ιανουάριο, η Ελένη Χατζίδου είχε ένα μικρό ατύχημα μέσα στο σπίτι της είχε χτυπήσει το πόδι της στην τραπεζαρία.

«Τι έπαθα στα καλά καθούμενα. Καθόμουν στην τραπεζαρία, δεν έβρισκε κάτι ο Ετεοκλής, σηκώθηκα με φόρα και με μαγκιά για να πάω να του το βρω και χτυπάω το γόνατό μου στην τραπεζαρία… Κλασικό όμως, δηλαδή έχω σακατέψει τα πόδια μου σε όλα τα έπιπλα του σπιτιού. Περπατάω, πάω μέσα και έτσι όπως προχωράω δεν μπορώ να λυγίσω το γόνατό μου. Όχι απλά δεν λυγίζει, πονάω, υποφέρω», είχε αναφέρει τότε η Ελένη Χατζίδου, μέσω των social media.