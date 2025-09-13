Η Ελεονώρα Μελέτη για τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας: «Τιμήστε τους που έδωσαν μάχη, ενώ τρώγατε πιτόγυρα στον καναπέ»

Το βράδυ της Παρασκευής (13.07.2025) η Εθνική μας στο μπάσκετ αγωνίστηκε στη Ρήγα της Λετονίας ενάντια της Τουρκίας, στον ημιτελικό του Eurobasket και ηττήθηκε από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, με σκορ 94-68, γεγονός που δυσαρέστησε όλους τους Έλληνες. Ωστόσο υπήρξαν και κάποιοι που τα έβαλαν με τους αθλητές και η Ελεονώρα Μελέτη αποφάσισε να τους… βάλει στη θέση τους.

Η κακή εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος στον κρίσιμο αυτόν αγώνα και τα λάθη που έγιναν, τα οποία ο Βασίλης Σπανούλης τα χαρακτήρισε «παιδαριώδη» έδειξαν από νωρίς στους Τούρκους ότι μπορεί να καταφέρουν να φτάσουν στον μεγάλο τελικό του Eurobasket. Παρόλα αυτά, η Ελεονώρα Μελέτη προτρέπει τους followers της να τιμήσουν τους Έλληνες αθλητές για την προσπάθειά τους.

«Ειλικρινά φτάνει! Φτάνει πια αυτή η συναισθηματική παράνοια! Εκείνοι που εκθείασαν την Εθνική πριν λίγες ώρες, εκείνοι τώρα κατακεραυνώνουν…

Πείτε ένα μπράβο σε αυτά τα παιδιά για την προσπάθεια και μην χαρίζετε εγκώμια μόνο στις προσδοκίες αυτής της νίκης ή στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θαυμάστε χωρίς όρους μια ομάδα που έκανε τον ύμνο μας να ακουστεί και τιμήστε αυτούς τους αθλητές που έδωσαν τη δική τους μάχη, ενώ εσείς τρώγατε πιτόγυρα στον καναπέ.

Συγχαρητήρια στην Εθνική μας. Δεν πειράζει… δεν ηττηθήκαμε. Απλά άλλοι νίκησαν», έγραψε η Ελεονώρα Μελέτη.

Εν τω μεταξύ, ο προπονητής της Εθνικής μας, ο Βασίλης Σπανούλης σχολίασε την ήττα, τονίζοντας: «Δεν ήμασταν ενεργειακά έτοιμοι, κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη. Στην άμυνα φάγαμε ότι είχαμε πει να μη φάμε. Συμβαίνουν αυτά είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά, έχουμε άλλη μία ευκαιρία μπροστά μας για να πάρουμε το μετάλλιο που θέλουμε τόσο πολύ».