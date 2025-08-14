Η Ελίνα Παπίλα έπαθε χημικό έγκαυμα – Η αποκάλυψη της παρουσιάστριας μέσω TikTok

Μία περιπέτεια βιώνει το τελευταίο διάστημα η Ελίνα Παπίλα και θέλησε να μοιραστεί το πρόβλημά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσω του TikTok.

Η γνωστή παρουσιάστρια, όπως αποκάλυψε, έπαθε χημικό έγκαυμα στα νύχια των χεριών της, εξαιτίας των τεχνικών μανικιούρ, που έκανε το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, η Ελίνα Παπίλα σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει θεραπεία αποκατάστασης του προβλήματος.

«Έπαθα χημικό έγκαυμα στα νύχια και αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η λάμπα, δηλαδή απαγορεύεται το ημιμόνιμο, το ακρυλικό, ό,τι έχει να κάνει με λάμπα. Επιτρέπεται μόνο το απλό, κλασικό, ορθόδοξο μανικιούρ. Όλα ξεκίνησαν όταν άρχισα να βλέπω στα νύχια μου κάτι μικρές γραμμές. Δεν έδωσα σημασία και συνέχισα να κάνω τα ημιμόνιμα μου, τα τζελ.

Τον τελευταίο καιρό με έκαιγε πολύ η λάμπα ως που άρχισα να βλέπω το νύχι μου να ξεκολλάει», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος η Ελίνα Παπίλα σημείωσε ότι πλέον το πρόβλημά της έχει αναλάβει ειδικός και ακολουθεί θεραπεία επούλωσης.

«Πήγα στην ποδολόγο, τεχνίτρια, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία επούλωσης. Βάζουμε κρέμες και τα σχετικά, θέλει ειδικές κρέμες», δήλωσε η παρουσιάστρια.