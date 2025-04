Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ χοροπηδά στην άμμο στις Μαλδίβες με ένα κατακόκκινο μπικίνι

Την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις με ένα μαγιό μονίμως είναι!

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, «δειγμάτισε» ένα λιτό κόκκινο μπικίνι ενώ περνά ξέγνοιαστες στιγμές στις Μαλδίβες, όπως πληροφόρησε τους διαδικτυακούς της φίλους με σχετική ανάρτηση στα social media, χθες Μ. Πέμπτη (17.04.2025).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 59χρονη ηθοποιός -που πρόσφατα εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με τον γιο της Damian- φόρεσε το Blaze Bikini από τη σειρά μαγιό της «Elizabeth Hurley Beach».

Η Hurley έδειξε τους κοιλιακούς της και το σφριγηλό της σώμα, με τους χρήστες να τη «λούζουν» με likes και καρδούλες.

Η ίδια έγραψε στη λεζάντα προς τους 3,1 εκατομμύρια followers της: «Το νέο μου μπικίνι Blaze».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 27.000 likes από τους αφοσιωμένους θαυμαστές της.

Τα πλάνα, στα οποία η Ελίζαμπεθ χοροπηδάει μέσα σε λευκή άμμο, συνοδεύονται από το τραγούδι Say Yes to Heaven της Lana Del Rey από το 2023.