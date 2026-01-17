Η Εμίλια Κλαρκ αποκάλυψε ότι έσπασε τα πλευρά της κατά την διάρκεια ερωτικών σκηνών στην σειρά «Ponies»

Με ένα «εργατικό ατύχημα» κλήθηκε να έρθει αντιμέτωπη η πασίγνωστη ηθοποιός Εμίλια Κλαρκ κατά την διάρκεια γυρισμάτων της νέας της σειράς κατασκοπείας Ponies, η οποία ανέφερε ότι έσπασε πλευρό ενώ συμμετείχε σε απαιτητικές ερωτικές σκηνές.

Η Eμίλια Κλαρκ είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της, με μια πορεία γεμάτη επιτυχίες, σωματικές δοκιμασίες και έντονες προσωπικές εξομολογήσεις. Από τον εμβληματικό της ρόλο στο «Game of Thrones» μέχρι τη νέα της, τολμηρή κινηματογραφική δουλειά, η Βρετανίδα σταρ συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις, αυτή τη φορά αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές από τα παρασκήνια και τη ζωή της.

Σε συνέντευξή της στο «TheWrap», η 39χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια μιας μαραθώνιας σκηνής σεξ με τρεις διαφορετικούς άντρες, υπέστη κάταγμα πλευρού.

Όπως περιέγραψε, η σκηνή απαιτούσε συνεχόμενες λήψεις και έντονη σωματική καταπόνηση. Η συμπρωταγωνίστριά της, Haley Lu Richardson, επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας τη λεπτή κράση της Κλαρκ και το πόσο εύκολα μπορούσε να τραυματιστεί. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα η ηθοποιός να χρειαστεί να εξηγήσει στον γιατρό της πώς ακριβώς συνέβη ο τραυματισμός.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Εμίλια Κλαρκ: «Τους έλεγα να συνεχίσουν. “Θα κάτσω πάνω σε αυτό, θα τους φέρνετε και θα προσποιούμαστε ότι κάνουμε σεξ”. Εκείνη την ημέρα έσπασα ένα πλευρό».

Η συμπρωταγωνίστριά της επιβεβαίωσε το περιστατικό, λέγοντας: «Πραγματικά συνέβη. Είναι τόσο μικροκαμωμένη και ευαίσθητη, που τελικά έσπασε πλευρό». Ο τραυματισμός, όπως αποκάλυψε η Κλαρκ, την έφερε στη δύσκολη θέση να εξηγήσει στον γιατρό της πώς ακριβώς προκλήθηκε.

Στη νέα της ταινία «Ponies», ένα θρίλερ κατασκοπίας που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1970, εν μέσω Ψυχρού Πολέμου, η Εμίλια Κλαρκ υποδύεται την Bea, μια γυναίκα που συνεργάζεται με την Twila (Haley Lu Richardson) για να ερευνήσουν τον μυστηριώδη θάνατο των συζύγων τους, καθώς και οι δύο εμπλέκονται με τη CIA. Η ταινία χαρακτηρίζεται από έντονη ατμόσφαιρα και τολμηρές σκηνές, κάτι που αποδείχθηκε και σωματικά απαιτητικό για την πρωταγωνίστρια.

Η ψυχική κατάρρευση μετά το τέλος του «Game of Thrones»

Παράλληλα με την προώθηση της νέας της ταινίας, η Εμίλια Κλαρκ μίλησε ανοιχτά για την περίοδο που ακολούθησε το τέλος του «Game of Thrones». Η ολοκλήρωση της σειράς το 2019, μετά από σχεδόν μια δεκαετία, σηματοδότησε για εκείνη μια βαθιά ψυχολογική κρίση. Όπως αποκάλυψε, υπέστη «πλήρη ψυχική κατάρρευση», καθώς για πρώτη φορά στην επαγγελματική της ζωή σταμάτησε χωρίς να ξέρει ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα.

Σε συνέντευξή της στους «New York Times», εξήγησε ότι μόνο μετά το τέλος της σειράς κατάφερε να αποκτήσει ουσιαστική αυτονομία στις επαγγελματικές της επιλογές. Σήμερα δηλώνει ξεκάθαρα πως έχει κλείσει τον κύκλο της με το είδος της φαντασίας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να τη δούμε ξανά «να καβαλάει δράκο».

Οι δύσκολες στιγμές από την περιπέτεια με την υγεία της

Ένα ακόμη κομμάτι της ζωής της που σημάδεψε βαθιά την Εμίλια Κλαρκ ήταν οι σοβαρές εγκεφαλικές αιμορραγίες που υπέστη το 2011 και το 2013, κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων του «Game of Thrones». Η πρώτη αιμορραγία την άφησε ανίκανη να μιλήσει, ενώ η δεύτερη την οδήγησε στο χειρουργείο, όταν διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα είχε επιδεινωθεί.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι ανήκει σε μια εξαιρετικά μικρή μειοψηφία ανθρώπων που επιβίωσαν χωρίς μόνιμες επιπτώσεις. Ωστόσο, ο ψυχολογικός φόβος ήταν τεράστιος. Όπως εξομολογήθηκε, η μεγαλύτερη αγωνία της τότε ήταν μήπως θεωρηθεί ανίκανη να συνεχίσει τη δουλειά της και απολυθεί από τη σειρά. Η εμπειρία αυτή, όπως λέει, άλλαξε ριζικά την αίσθηση του εαυτού της και ενίσχυσε κάθε ανασφάλεια.