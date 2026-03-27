Η Έμυ Λιβανίου και ο Πέτρος Παππάς διασκέδασαν στο Nox – Σπάνια έξοδος για το αγαπημένο ζευγάρι

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν η Έμυ Λιβανίου και ο σύντροφός της, Πέτρος Παππάς. Το αγαπημένο ζευγάρι επισκέφθηκε το νυχτερινό κέντρο Nox, όπου τις Τετάρτες εμφανίζονται ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλενα Παπαρίζου και τις υπόλοιπες μέρες ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Έμυ Λιβανίου και τον Πέτρο Παππά να διασκεδάζουν σε ένα από τα τραπέζια του νυχτερινού κέντρου και να δείχνουν ιδιαίτερα ευδιάθετοι. Μάλιστα, η δημοσιογράφος τραβούσε με το κινητό της υλικό από το πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι οι δυο τους είχαν κάνει ακόμα μία σπάνια δημόσια εμφάνιση πριν από τρεις μήνες, όταν βρέθηκαν στο Divani Caravel Hotel για να δώσουν το «παρών» στο χριστουγεννιάτικο δείπνο της Καλλιπάτειρας στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Η Έμυ Λιβανίου επέλεξε ένα total black σύνολο και να αναδείξει με απλότητα τη φυσική της ομορφιά.

Σημειώνεται ότι η δημοσιογράφος και ο εφοπλιστής είναι ζευγάρι τα τελευταία τρία χρόνια και κρατούν χαμηλό προφίλ γύρω από την προσωπική τους ζωή.

«Παντρεύτηκα στα 25 μου, έχω τόση χαρά που είναι ο γιος μου 21 και η κόρη μου 19, δεν μετανιώνω τίποτα, νιώθω και εγώ νέα! Έχουμε τη δυνατότητα να πάμε ακόμα και σε ένα μπαράκι μαζί. Μακάρι να τα έκανα και στα 20 μου τα παιδιά. Το παιδί σε πάει μπροστά, δεν σε πάει ποτέ πίσω.

Από διαζύγιο δεν πέθανε και κανείς, δεν έγινε και τίποτα. Δεν έχουμε καμία αποκατάσταση σχέσεων με τον πρώην σύζυγο μου, άλλα δεν με έχει πάει πίσω το κακό διαζύγιο», είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν η Έμυ Λιβανίου για την προσωπική της ζωή και το διαζύγιό της από τον Αντώνη Λιβάνιο.