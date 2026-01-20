Lifestyle

Η ερώτηση στον Ντέιβιντ Μπέκαμ με την άφιξή του στο Νταβός: «Έχεις τίποτα να πεις στον Μπρούκλιν;»

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του
Ντέιβιντ Μπέκαμ
Ντέιβιντ Μπέκαμ / Gian Ehrenzeller / Keystone via AP

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βρέθηκε σήμερα (20.01.2026) στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία, αλλά προτίμησε να μείνει σιωπηλός και να συνεχίσει να προχωράει όταν δημοσιογράφοι του έκαναν ερωτήσεις σχετικά με τον γιο του, Μπρούκλιν και τη ρήξη τους.

Το βράδυ της Δευτέρας (19.01.2026) η μακροσκελής ανάρτηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ κατά των γονιών του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, έφερε ξανά στο επίκεντρο τη σχέση τους με τον 27χρονο να γράφει ότι πήγαν να καταστρέψουν τον γάμο του με την Νίκολα Πελτζ. Κατά την άφιξή του στο φόρουμ στο Νταβός στην Ελβετία, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ρωτήθηκε για την δήλωση του γιου του, από τον οικονομικό ανταποκριτή του SkyNews, αλλά ο Μπέκαμ δεν σχολίασε.

«Έχεις τίποτα να πεις στον Μπρούκλιν;» φώναξε ο Αγγλος δημοσιογράφος προς τον Μπέκαμ, ενώ τον ρώτησε και αν ήταν απογοητευμένος που τα οικογενειακά του θέματα συζητούνται δημόσια.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν απάντησε τίποτα και συνέχισε να προχωράει.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κατηγόρησε τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια, ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ και ότι χειραγωγούν την οικογενειακή αφήγηση. Ακόμα δήλωσε ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του και ότι υπερασπίζεται τον εαυτό του για πρώτη φορά.

