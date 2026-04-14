Η Ευγενία Σαμαρά στην Ισλανδία: Εικόνες από το spa με νερό που ζεστάθηκε από το ηφαιστειακό μάγμα

Η Ευγενία Σαμαρά έκανε πασχαλινές διακοπές στην Ισλανδία και έζησε στιγμές που δύσκολα θα ξεχάσει. Η ηθοποιός έκανε μεταξύ άλλων και σπα, με νερό που είχε ζεσταθεί από το μάγμα και χαρακτήρισε «όνειρο» την εμπειρία της, μέσα από ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Η Ευγενία Σαμαρά έκανε σπα κοντά στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ και μοιράστηκε ορισμένες από τις στιγμές που έκανε με τους διαδικτυακούς φίλους της. Η ίδια θέλησε να εξηγήσει στους followers της, πώς λειτουργεί αυτό το μοναδικό περιβάλλον, γράφοντας: «Οι τεκτονικές πλάκες απομακρύνονται, το μάγμα ανεβαίνει και ζεσταίνει το νερό».

Η ηθοποιός περιέγραψε ένα γεωλογικό φαινόμενο που δημιουργεί φυσικές «θερμές πηγές», οι οποίες αξιοποιούνται για χαλάρωση και ευεξία. Η Ισλανδία είναι παγκοσμίως γνωστή για αυτές τις πηγές, οι οποίες προσελκύουν όλο και περισσότερους τουρίστες τις τελευταίες δεκαετίες.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων, καθώς οι εικόνες από το τοπίο, σε συνδυασμό με την εμπειρία που περιέγραψε, προκάλεσαν ενθουσιασμό. Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά: «Όταν η Ισλανδία “βράζει” από κάτω και εμείς θεραπευόμαστε από πάνω». Κλείνοντας τη λεζάντα της με μία λέξη που τα λέει όλα: «Όνειρο».

Η Ευγενία Σαμαρά είχε κάνει αναρτήσει και παραμονές του Πάσχα για το ταξίδι της στην Ισλανδία, όταν και τότε έδειξε μέρη που επισκέφθηκε.