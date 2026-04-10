Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στη μαγευτική Ισλανδία και έκανε καταδύσεις και βόλτες σε παγετώνες

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, Ευγενία Σαμαρά, αποφάσισε να περάσει το Πάσχα σε έναν εξωτικό προορισμό αφήνοντας πίσω της τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις ταξιδεύοντας στην Ισλανδία.

Μέσα από αναρτήσεις στο Instagram, η Ευγενία Σαμαρά μοιράστηκε εικόνες και βίντεο από το ταξίδι της στην Ισλανδία, δίνοντας ένα πιο προσωπικό και εξερευνητικό στίγμα.

Ξεκίνησε το ταξίδι της με εικόνες από τα εντυπωσιακά geysers, εξηγώντας μάλιστα με τον δικό της τρόπο πώς δημιουργούνται τα γεωθερμικά φαινόμενα.

«Αυθεντική παιδικότητα και έκπληξη. Έτσι ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα και έτσι θέλω να συνεχίσει η ζωή ολάκαιρη. Ανακαλύπτοντας την Ισλανδία μέρα πρώτη. Τι βλέπουμε; Πίδακες νερού aka γεωθερμικά φαινόμενα aka geysers. Πώς λειτουργούν;

Κάτω από τη γη υπάρχει μάγμα, ζεσταίνει το νερό και παγιδεύεται σε υπόγεια κανάλια, αυξάνεται η πίεση μέχρι το νερό να φτάσει σε σημείο βρασμού και μπουμ!», έγραψε στην πρώτη της ανάρτηση.

Σε δεύτερη ανάρτησή της σημείωσε: «Snorkeling στη Silfra ανάμεσα στις τεκτονικές πλάκες της Βόρειας Αμερικής και Ευρασίας. Από εμένα είναι ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ!!!

Εδώ βουτάς στα ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ του πλανήτη (φιλτραρισμένα από ΛΑΒΑ) και το νερό που πίνεις ενώ κολυμπάς είναι το πιο νόστιμο που έχω πιει ποτέ στη ζωή μου. Η θερμοκρασία του είναι 2 βαθμούλιδες και ενώ με τις στολές δεν νιώθεις κάτι, τα χεράκια μου ένιωσαν πολλά. Fun Fact: Οι πλάκες απομακρύνονται περίπου 2 εκατοστά τον χρόνο, οπότε η Silfra μεγαλώνει συνεχώς».

Στην τρίτη της ανάρτηση ανέφερε: «Σε αυτό το ποστ θα βρεις μπόλικη πολύχρωμη αγάπη Την εκατοστή μέρα αυτού του χρόνου, συναντήθηκα με τους φίλους μου στο νησί και πήγαμε για ορειβασία στον παγετώνα Vatnajökull, τον μεγαλύτερο παγετώνα της Ισλανδίας και από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης.

Εκεί ανακαλύψαμε τις παγοσπηλιές του που αλλάζουν κάθε χρόνο (ακόμα και μέσα στην ίδια σεζόν) γιατί λιώνουν, μετακινούνται και ξανασχηματίζονται συνεχώς.

Fun fact: Το έντονο μπλε στις ice caves δημιουργείται επειδή ο πάγος είναι τόσο πυκνός που απορροφά όλα τα άλλα μήκη κύματος του φωτός εκτός από το μπλε».