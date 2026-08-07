Κιάρα Φεράνι: Ποζάρει με τον σύντροφό της και απολαμβάνει το καλοκαίρι στην Ίμπιζα

Η Κιάρα Φεράνι μετά τις διακοπές στα ελληνικά νησιά συνεχίζει τις διακοπές της στο νησί της Ίμπιζα μαζί με τον σύντροφό της, τον Κολομβιανό επιχειρηματία Χοσέ Ερνάντες.

Η Κιάρα Φεράνι ζει ένα νέο, όμορφο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή μαζί με τον Χοσέ Ερνάντες και οι φωτογραφλιες που ανέβασε από την Ίμπιζα τους δείχνει το ζευγάρι πιο ερωτευμένο από ποτέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διάσημη Ιταλίδα επιχειρηματίας και influencer απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές κάτω από τον ήλιο.

Η σχέση με τον επιχειρηματία έγινε γνωστή μέσα στο 2026 και εξελίσσεται μακριά από τα φώτα της υπερβολικής δημοσιότητας.

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το ταξίδι της στην Ίμπιζα, η Κιάρα Φεράνι είχε βρεθεί στην Ελλάδα, έναν προορισμό που αγαπά ιδιαίτερα και επιλέγει συχνά για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Μάλιστα, μέσα από τα social media είχε συγκινήσει τους Έλληνες διαδικτυακούς της φίλους, γράφοντας στα ελληνικά: «Ελλάδα, σ’ αγαπώ. Ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου», αποδεικνύοντας τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με τη χώρα μας.