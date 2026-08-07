Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα για ψώνια στο κέντρο της Μυκόνου μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Για ολιγοήμερες διακοπές στη Μύκονο βρέθηκαν η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφος της, Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

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Η παρουσιάστρια του Alpha δείχνει πως διανύει το πιο όμορφο καλοκαίρι της ζωής της, καθώς πριν από λίγους μήνες έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της, Ξένια.

Αγκαλιασμένοι και ιδιαίτερα ευδιάθετοι, η Κατερίνα Καινούργιου και ο επιχειρηματίας περπάτησαν στους χώρους του γνωστού εμπορικού κέντρου της Ψαρρούς, κάνοντας τις αγορές τους και απολαμβάνοντας τη βραδινή ατμόσφαιρα του νησιού.

Αυτό το καλοκαίρι είναι το πρώτο που περνά ως μαμά, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή με την οικογένειά της, ενώ παράλληλα σχεδιάζει μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το επόμενο βήμα στη σχέση τους.