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Πέθανε ο Γουίλιαμ Όρμπιτ, παραγωγός του εμβληματικού άλμπουμ της Μαντόνα «Ray of Light»

Ο Όρμπιτ, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν William Mark Wainwright, άφησε τεράστιο αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή, συνδυάζοντας την ηλεκτρονική και ambient μουσική με την ποπ
Γουίλιαμ Όρμπιτ
Ο Βρετανός μουσικός παραγωγός William Orbit / Photo by Alan Chapman / Dave Benett / Getty Images
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Πέθανε σε ηλικία 69 ετών ο Βρετανός μουσικός και πρωτοπόρος παραγωγός Γουίλιαμ Όρμπιτ. «Τρελή ιδιοφυία» τον είχε χαρακτηρίσει η Μαντόνα, καθώς ο Όρμπιτ «Ray of Light».

Ο Βρετανός μουσικός παραγωγός Γουίλιαμ Όρμπιτ με το έργο του ανανέωσε τη δουλειά καλλιτεχνών, όπως η Μαντόνα, οι Blur, οι All Saints και οι U2, «έφυγε» από τη ζωή στα 69 του χρόνια.

Ήταν ο άνθρωπος πίσω από το εμβληματικό άλμπουμ της Μαντόνα, «Ray of Light» του 1998.

Ο William Orbit πέθανε στο σπίτι του, στις 23 Ιουλίου 2026, όπως ανακοίνωσαν επίσημα η οικογένεια και οι φίλοι του την Παρασκευή 7 Αυγούστου.

Ο Όρμπιτ, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν William Mark Wainwright, άφησε τεράστιο αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή, συνδυάζοντας την ηλεκτρονική και ambient μουσική με την ποπ.

Ξεχώρισε για την καθοριστική παραγωγή στο «Ray of Light» της Madonna (1998), το οποίο κέρδισε τρία βραβεία Grammy.

Επίσης, για τις παραγωγές σε τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Pure Shores» και «Black Coffee» των All Saints.

Διακρίθηκε ακόμη για την παραγωγή στο πειραματικό άλμπουμ «13» των Blur (1999), αλλά και τις ορχηστρικές και crossover διασκευές του, όπως το περίφημο «Adagio for Strings» (στο άλμπουμ «Pieces in a Modern Style»).

«Ο Γουίλιαμ είναι μια απόλυτα τρελή ιδιοφυΐα», είχε πει η Μαντόνα για τις ηχογραφήσεις του «Ray of Light». «Πήγαινα σε εκείνον με μια ιδέα για το πού ήθελα να κινηθώ μουσικά, του σιγοτραγουδούσα μελωδίες ή του διάβαζα στίχους και μετά τον άφηνα μόνο του στο εργαστήριο. Μερικές φορές πήγαινε προς την κατεύθυνση που ήθελα και άλλες φορές ξέφευγε τελείως αλλού. Καταλήγαμε με trance κομμάτια οκτώ λεπτών και μετά προσθέταμε και αφαιρούσαμε πράγματα μέχρι να αποκτήσουν κανονικά κουπλέ και ρεφρέν. Δουλέψαμε πραγματικά πάρα πολύ».

Έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην ηλεκτρονική μουσική παραγωγή και έχοντας σταδιακά δημιουργήσει ένα στούντιο γεμάτο ψηφιακό και αναλογικό εξοπλισμό, ανέλαβε το soundtrack της ταινίας «Youngblood» με τους Ρομπ Λόου και Πάτρικ Σουέιζι.

«Θα μας λείψει πολύ, όπως και σε τόσους ανθρώπους των οποίων τη ζωή άγγιξε μέσα από τη μουσική, τη φιλία και την καλοσύνη του», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της οικογένειας.

Δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα κάποια επίσημη αιτία θανάτου.

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