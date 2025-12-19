Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη θα γίνει θεία: Η εκπληκτική ομοιότητα με την αδελφή της και η πρόταση γάμου στο Παρίσι

Πολύ ευχάριστα είναι τα νέα για την οικογένειά της, καθώς η Γαρυφαλλιά Καληφώνη θα γίνει θεία. Μία από τις 6 αδελφές της επιχειρηματία και πρώην παίκτριας του GNTM, η Ειρήνη Καληφώνη περιμένει το πρώτο της παιδάκι και δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της.

Όπως ανακοίνωσε η μέλλουσα μητέρα μέσω του Instagram την Παρασκευή (19.12.2025) ο αγαπημένος της τής χάρισε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, με φόντο το ειδυλλιακό Παρίσι. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, που ζει έναν μεγάλο έρωτα με τον Χρήστο Μάστορα, έσπευσε να στείλει στην αδελφή της καρδούλες και χαμογελαστές φατσούλες κάτω από την ανακοίνωση των χαρμόσυνων νέων.

«Και από 2 θα γίνουμε 3 ! Αλλά πάντα θα είμαστε ένα! Οικογένεια! Τώρα και σε όλες τις ζωές, Ναι!» έγραψε γεμάτη από ευτυχία η Ειρήνη Καληφώνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έχει 6 αδελφές και 2 αδελφούς, καθώς προέρχεται από μια πολυμελή οικογένεια με συνολικά 9 παιδιά. Μάλιστα με την αδελφή της που θα γίνει μητέρα μοιάζουν απίστευτα!

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real Life και της δημοσιογράφου Κορύνας Μανταγάρη, ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Μπορεί κανείς από τους δύο να μην έχει επιβεβαιώσει πως ο γνωστός τραγουδιστής έχει κάνει πρόταση γάμου στην όμορφη επιχειρηματία, αλλά κάποιες πηγές από το περιβάλλουν τους μαρτυρούν ότι εκείνη έχει αποδεχτεί την πρότασή του και κάνουν σχέδια γάμου. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται ο γάμος τους να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026.

«Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου ο γάμος. Σκέφτομαι τον γάμο με τον Χρήστο, εννοείται μαζί του τα σκέφτομαι όλα», είχε δηλώσει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στις αρχές του Νοεμβρίου, χωρίς να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για τα σχέδια που κάνει με τον Χρήστο Μάστορα.

«Θα κάνουμε τα ραντεβού μας, μέσα στην εβδομάδα θα βγούμε για φαγητό, οι δυο μας βγαίνουμε συχνά. Πολλές φορές όταν βγούμε για φαγητό θα του κάνω την έκπληξη και θα πάω λίγο πριν – αν πάει τουαλέτα – και θα πληρώσω όλο τον λογαριασμό. Ας μου έχει πει αυτός να βγούμε. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι “μία εσύ, μία εγώ”. Είναι άβολο το μισά μισά», είχε εξομολογηθεί ακόμα το γνωστό μοντέλο για τη σχέση της με τον γνωστό τραγουδιστή.