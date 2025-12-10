Γιούλικα Σκαφιδά: «Δεν είμαι μονογονέας, δεν θέλω να δέχομαι εύσημα για κάτι που δεν είμαι»

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί, ειδικά αν έχεις και μια δύσκολη καθημερινότητα λόγω δουλειάς», δήλωσε η Γιουλίκα Σκαφιδά.

Για την απόφασή της να φέρνει στον κόσμο ένα παιδί αλλά και όλα όσα άλλαξαν αφού γέννησε, μίλησε σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ, η Γιούλικα Σκαφιδά. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε και στην προσωπική ζωή της αλλά και στις δηλώσεις που είχε κάνει παλαιότερα, αναφέροντας πως δεν έχει δημιουργήσει μονογονεϊκή οικογένεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είσαι η πρώτη γυναίκα που έγινες μητέρα μετά τα 40. Τότε ένιωσες ότι ήταν η σωστή στιγμή;

Έγινε τη στιγμή που το ήθελα. Αν με ρωτούσες στα 20 και στα 25 μου, δεν ήμουν η κοπέλα που θα σου έλεγε ότι το όνειρό της είναι να έχει μια μεγάλη οικογένεια. Είχε προτεραιότητα η δουλειά μου. Όταν ηρέμησα με αυτό το κομμάτι, σκέφτηκα ότι θα ήθελα ένα μικρό ανθρωπάκι να του δώσω αγάπη και να το μεγαλώσω σωστά. Ήμουν έτοιμη.

Η μητρότητα σε έχει αλλάξει;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είμαι ο ίδιος άνθρωπος με τα ίδια προτερήματα και τα ίδια ελαττώματα. Δεν ξέρω αν έχω περισσότερη ενσυναίσθηση, αλλά έχω μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν τα παιδιά. Και σίγουρα δεν λειτουργώ τόσο αυθόρμητα καθώς σκέφτομαι ότι στο σπίτι υπάρχει ένας άνθρωπος που εξαρτάται από μένα, οπότε θα βάλω αυτό σε προτεραιότητα. Ακόμα και τη μηχανή μου δεν την οδηγώ τόσο συχνά.

Έχεις παραδεχτεί σε τηλεοπτική σου συνέντευξη ότι δεν έχεις δημιουργήσει μονογονεϊκή οικογένεια. Ωστόσο την προσωπική σου ζωή την έχεις κρατήσει σε ένα πολύ προστατευμένο πλαίσιο.

Ήταν δική μου πρωτοβουλία να προστατεύσω την προσωπική μου ζωή, και νιώθω ευγνώμων που το σεβάστηκαν σε όλες τις συνεντεύξεις μου, γιατί δεν το θεωρώ δεδομένο. Έχω διευκρινίσει ότι δεν είμαι μονογονέας, επειδή δεν ήθελα να δέχομαι εύσημα για κάτι που δεν είμαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί, ειδικά αν έχεις και μια δύσκολη καθημερινότητα λόγω δουλειάς.

Για να κλείσω το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής, έχω μια σταθερότητα όσον αφορά το τι κάνω και πόσο θέλω να το δημοσιοποιήσω. Πιστεύω ότι δεν είναι τα πάντα προς δημοσιοποίηση. Και επειδή έγινα γνωστή μέσα από τη δουλειά μου, για αυτή θέλω ο κόσμος να ενδιαφέρεται πιο πολύ.