Η Γκουίνεθ Πάλτροου βγάζει σε δημοπρασία ρούχα και αξεσουάρ από την δική της ντουλάπα

Σε δημοπρασία θα βγουν κομμάτια από την προσωπική γκαρνταρόμπα της Γκουίνεθ Πάλτροου με τους θαυμαστές της να είναι ενθουσιασμένοι και έτοιμοι να «αρπάξουν» ότι προλαβουν.

Η διάσημη ηθοποιός και ιδρύτρια του lifestyle brand Goop, Γκουίνεθ Πάλτροου, είναι γνωστή για τις στιλιστικές της επιλογές, τα ακριβά κομμάτια που φορά, ενώ για πολλούς αποτελεί fashion icon.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου περιέγραψε τη δημοπρασία με τον οίκο Julien’s στη Vogue ως ένα «πωλητήριο στο γκαράζ του σπιτιού». Περιλαμβάνει την πώληση 504 αντικειμένων της και έχει τίτλο «Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon Of Style & The Archival Edit».

Η ζωντανή δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου στο πεντάστερο ξενοδοχείο The Peninsula Beverly Hills και ενδέχεται να αποδειχθεί μία από τις πιο προσιτές πωλήσεις διασημότητας που θυμόμαστε.

Μεταξύ των αντικειμένων της που θα δώσει στη δημοπρασία περιλαμβάνονται τόσο οικονομικά όσο και ακριβά κομμάτια. Για παράδειγμα, ένα χρυσό μενταγιόν με τα αρχικά ACM, που αντιπροσωπεύουν την κόρη της Apple, τον πρώην σύζυγό της Chris Martin και τον γιο της Moses με τιμή εκτίμησης 600 δολάρια.

Στη λίστα υπάρχουν και πολλά ρούχα: το όμπρε φόρεμα Atelier Versace που φόρεσε στα Country Music Awards του 2010, με εκτίμηση στα 4.000 δολάρια, αλλά και το ροζ φόρεμα Ralph & Russo που φόρεσε στα Όσκαρ του 2015 (τρέχουσα υψηλότερη προσφορά 1.500 δολάρια).

Τσάντες θα δούμε επίσης στη δημοπρασία που αποτελούν πραγματική ευκαιρία, όπως μια μεγάλη Saint Laurent duffel, με υψηλότερη προσφορά αυτή τη στιγμή στα 350 δολάρια. Περιλαμβάνονται επίσης ρολόγια και περιζήτητα κοσμήματα σε τιμή που δεν μπορεί να συγκριθεί με την αρχική πώλησής του αλλά και μία Louis Vuitton τσάντα με τιμή εκκίνησης τα 650 δολάρια

Ακόμα κάποιος μπορεί να βρει έπιπλα, κιθάρες Fender Stratocaster και, παραδόξως, ακόμη και ορισμένες οικογενειακές φωτογραφίες.

Δείτε κάποια από τα αντικείμενα που θα βγουν στη δημοπρασία από τον οίκο Julien’s

Η Γκουίνεθ Πάλτροου φαίνεται να αποφάσισε να αποχωριστεί όλα αυτά τα αντικείμενα εξαιτίας μίας πυρκαγιάς που έπιασε σε αποθηκευτικό χώρο και την πώληση του σπιτιού της στο Λος Άντζελες.

Όταν, ωστόσο, ρωτήθηκε για τους λόγους της, απάντησε απλά: «Έχω όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που δεν πηγαίνουν πουθενά… Είναι ωραίο αυτά τα αντικείμενα να συνεχίζουν να ζουν… μέσα από διαφορετικούς ιδιοκτήτες».