Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εγκλωβισμένη στις Μαλδίβες: Η δική μου πτήση έχει ακυρωθεί, είμαι αγχωμένη

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου παραμένει εγκλωβισμένη στις Μαλδίβες, όπου ταξίδεψε προ ημερών για τουρισμό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έφερε δυσάρεστες αλλαγές, με την ίδια να εξηγεί το πρωί της Δευτέρας (09-03-2026) στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, πώς κυλάει η καθημερινότητά της. Αγωνιά, όπως λέει, καθώς κανείς δεν την έχει ενημερώσει για την κάλυψη των εξόδων της που τρέχουν. Ευελπιστεί πως σύντομα, αυτή η δυσάρεστη και αναπάντεχη περιπέτεια θα ολοκληρωθεί και η ίδια θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

«Χαιρετώ από Μαλδίβες. Ταξίδεψα πριν την επίθεση. Προσγειώθηκα εδώ και σκάνε ξαφνικά όλες αυτές οι ειδήσεις. Ακούγαμε ότι θα γίνει αυτό το χτύπημα άλλα δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Πιστεύαμε ότι οι αρμόδιες αρχές θα είχαν πάρε τα μέτρα τους» ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθεσε στη συνέχεια πως: «Η δική μου πτήση έχει ακυρωθεί, είμαι αγχωμένη. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο (σ.σ το ξενοδοχείο να σου καλύψει τα έξοδα). Εγώ έχω ενημερώσει το υπουργείο εξωτερικών, έχω μιλήσει και με το προξενείο στην Ινδία, δεν έχω λάβει οδηγίες από πουθενά.

Τις τελευταίες μέρες έχω συναντήσει άλλους 8-7 Έλληνες που έχουν πάθει το ίδιο πράγμα. Είμαστε πολύ στρεσαρισμένοι, και οι οικογένειές μας έχουν αναστατωθεί πολύ. Εγώ προσωπικά έχω κλείσει μια πτήση που έχει προγραμματιστεί για τις 13/3. Υπάρχει μια αβεβαιότητα γενικά. Το σημαντικό είναι να είμαστε ασφαλείς. Εμένα η αγωνία μου είναι αν στις 13 θα πραγματοποιηθεί η πτήση μου», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Οι περισσότεροι εγκλωβισμένοι Έλληνες βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι), όπου υπολογίζονται σε περίπου 1.500 άτομα. Άλλοι παραμένουν στο Μπαχρέιν και σε χώρες του Περσικού Κόλπου. Υπάρχουν καταγγελίες από πολίτες για ασυνεννοησία στις λίστες επιβατών και για το υψηλό κόστος των εναλλακτικών εισιτηρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και οι Μαλδίβες βρίσκονται μακριά από τα σημεία που διεξάγονται πολεμικές επιχειρήσεις, οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί, καθώς τα αεροπλάνα σταματούσαν ενδιάμεσα στη Μέση Ανατολή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραμένουν σε επαφή με τις ελληνικές προξενικές αρχές και το Υπουργείο Εξωτερικών για τις λίστες των επόμενων πτήσεων.

Προ ημερών, η Ιωάννα Παλιοσπύρου είχε δημοσιοποιήσει φωτογραφίες από τις Μαλδίβες, όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της. «Ευγνώμων για όλες τις εμπειρίες που έχω συλλέξει, για τα μαθήματα που μου χάρισε η ζωή και για το πολύτιμο δώρο να μεγαλώνω» είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της.