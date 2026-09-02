Lifestyle

Η Ιωάννα Τούνη έδειξε τα πανάκριβα σκουλαρίκια και την τσάντα που αγόρασε: «Μόνο εγώ ξετρελάθηκα;»

Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να παρουσιάσει τη νέα αγορά της μέσα από ένα αναλυτικό unboxing
Η Ιωάννα Τούνη έδειξε τα πανάκριβα σκουλαρίκια και την τσάντα που αγόρασε: «Μόνο εγώ ξετρελάθηκα;»
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Η Ιωάννα Τούνη παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media και μετά το τέλος του φετινού καλοκαιριού. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το βράδυ της Τρίτης (01-09-2026), η επιχειρηματίας έδειξε μια από τις νέες αγορές της και την τσάντα που είχε επιλέξει. Επρόκειτο για επώνυμα σκουλαρίκια, που κοστίζουν στην Ευρώπη 750 ευρώ. Η influencer τα είχε τοποθετήσει σε τσάντα «Saint Laurent» και τα έδειξε μπροστά στην κάμερα.

Σκουλαρίκια και τσάντα ήταν της ίδιας εταιρείας. Η Ιωάννα Τούνη έδειξε τα κοσμήματα στην κάμερα και τα πρόβαρε. Πρόκειται για ασύμμετρα κρεμαστά σκουλαρίκια σε παλαιωμένη χρυσή απόχρωση, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να παραπέμπουν άμεσα στην ταυτότητα του ιστορικού γαλλικού οίκου.

ο ένα σκουλαρίκι σχηματίζει κάθετα το χαρακτηριστικό μονόγραμμα YSL, ενώ το δεύτερο αποτελείται από τα γράμματα της λέξης Paris. Μαζί δημιουργούν την πλήρη αναφορά «YSL Paris», μετατρέποντας το όνομα του οίκου σε βασικό διακοσμητικό στοιχείο.

Στο βίντεο, η Ιωάννα Τούνη πλησιάζει τα δύο σκουλαρίκια στην κάμερα για να φανούν καλύτερα οι λεπτομέρειες. «Μόνο εγώ ξετρελάθηκα τόσο πολύ με αυτή την αγορά;» αναρωτιέται η επιχειρηματίας στο βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram.

@j.touni Μόνο εγώ ξετρελάθηκα τόσο πολύ με αυτή την αγορά; #unboxing #φοργιου #μπεςφοργιου #jtouni #ysl ♬ original sound – Ioanna Touni

Η Ιωάννα Τούνη δεν έχει κρύψει την αγάπη της για τη μόδα και τα πολυτελή αντικείμενα. Μέσα από τις αναρτήσεις της παρουσιάζει συχνά ρούχα, παπούτσια, τσάντες και κοσμήματα από γνωστούς οίκους, είτε πρόκειται για δικές της αγορές είτε για δώρα που δέχεται σε ξεχωριστές στιγμές της ζωής της.

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