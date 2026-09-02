Ναταλία Δραγούμη: Βουτιές σε παραλία και εικόνες από τις καλοκαιρινές διακοπές – «Ήχοι που έχουν γίνει αναμνήσεις»

Η Ναταλία Δραγούμη προσπαθεί να συμβιβαστεί με το γεγονός πως το φετινό καλοκαίρι τελείωσε. Η ηθοποιός, λίγο πριν επικεντρωθεί εξολοκλήρου στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, δείχνει να αναπολεί στιγμές που έζησε το τελευταίο δίμηνο. Σε ανάρτησή της στο Instagram, μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες και μέρη που επισκέφθηκε.

Η Ναταλία Δραγούμη επέλεξε τον Ιούλιο εναλλακτικές καλοκαιρινές διακοπές στον Όλυμπο αντί για κάποιο κοσμοπολίτικο νησί, μοιράζοντας εντυπωσιακά στιγμιότυπα με τους ακόλουθούς της. Η γνωστή ηθοποιός απόλαυσε τη φύση και έκανε βουτιές στα κρυσταλλένια και παγωμένα νερά των καταρρακτών του βουνού, δηλώνοντας ενθουσιασμένη από την εμπειρία.

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Τον Αύγουστο επισκέφθηκε το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για να παρακολουθήσει θεατρικές παραστάσεις, ενώ τον Αύγουστο μοιράστηκε στιγμιότυπα με μαγιό από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις. «Άλμπουμ διακοπών πριν τα χειμωνιάτικα», έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της.

«Ήθελα κι άλλο άλμπουμ διακοπών χωρίς μουσική, με τους φυσικούς ήχους… θάλασσα, αέρας, παιδάκια που παίζουν, φωνές ανθρώπων στην παραλία… soundtrack καλοκαιριού! Ήχοι που γίνει ήδη αναμνήσεις!» πρόσθεσε η Ναταλία Δραγούμη.

Για τη φετινή σεζόν (2026-2027), η Ναταλία Δραγούμη έχει προγραμματίσει σημαντικά επαγγελματικά βήματα τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι θα συμμετέχει στη νέα τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, η οποία φέρει την υπογραφή της Μιμής Ντενίση και αναμένεται να συζητηθεί πολύ.

Από τις αρχές του καλοκαιριού πρωταγωνιστεί στο ολοκαίνουργιο μιούζικαλ των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, «Το αγόρι απέναντι», στο Θέατρο Άλσος. Η παράσταση, που είναι επενδυμένη με τις διαχρονικές επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα, έχει προγραμματισμένες παραστάσεις μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου 2026.