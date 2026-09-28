Ιωάννα Τούνη: Το άλμπουμ από το ταξίδι της στο Παρίσι – Με τον γιο της σε Λούβρο και πύργο του Άιφελ

Η Ιωάννα Τούνη εδώ και αρκετά εικοσιτετράωρα βρίσκεται ξανά στο Παρίσι και απολαμβάνει όμορφες στιγμές με τους φίλους και τον γιο της, Πάρη.

Η γνωστή influencer μοιράστηκε την Κυριακή (27.09.2026) το φωτογραφικό άλμπουμ του από την εξόρμησή της, στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου πρόσφατα άνοιξε μία επιχείρηση με κρουασάν. Η Ιωάννα Τούνη συνδύασε δουλειά και διασκέδαση και επισκέφθηκε με τον γιο της όλα τα κορυφαία αξιοθέατα της πόλης, όπως το Λούβρο και τον πύργο του Άιφελ.

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Μάλιστα, μοιιράστηκε με τους ακόλουθούς της στο Instagram, αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από τις βόλτες τους. Ενώ μια ημέρα νωρίτερα είχε ανεβάσει εικόνες από το πολυτελές ξενοδοχείο που της έκλεισε ο οίκος Louis Vuitton, όπως είπε η influencer.

«Πάρης in Paris», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Τούνη.

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή…

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Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω!

Και κάπως έτσι γεννήθηκε το δικό μας Croissant Bar. Ένας χώρος όπου μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κρουασάν! Να διαλέξεις τη γέμιση, τα toppings, τις γαρνιτούρες σου και να το κάνεις ακριβώς όπως το θέλεις. Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοψημένα κάθε μέρα και όλα φτιαγμένα με πολλή αγάπη από την pastry chef @panagouu – που τυχαίνει να είναι η μικρή μου ξαδέλφη που λατρεύω.

Αλλά για μένα αυτό το μέρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα croissant bar. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το τίποτα, να έχεις φόβους, αμφιβολίες, να ακούσεις εκατό φορές το “δεν γίνεται” και παρ’ όλα αυτά να συνεχίσεις… Και να μην σταματήσεις μέχρι να το δεις μπροστά σου.

Αν κάτι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως η ζωή μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά απ’ όσο είχες ποτέ φανταστεί… αρκεί να μην φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα! Εγώ σήμερα κάνω ένα από τα μεγαλύτερα βήματά μου…», είχε γράψει η Ιωάννα Τούνη στην ανακοίνωσή της στο Instagram ότι ανοίγει μαγαζί στο Παρίσι.