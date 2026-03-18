Η Ιωάννα Τούνη έξαλλη με την απεργία των ταξί: Δεν το ήξερα, έβαλα τα τακουνάκια μου και περπατάω

Όλα τα μοιράζεται η Ιωάννα Τούνη με τους διαδικτυακούς της φίλους, τόσο τις καλές όσο και τις κακές στιγμές της καθημερινότητάς της.

Το πρωί της Τετάρτης (18.03.2026) η γνωστή influencer μπήκε σε «περιπέτειες» καθώς χρειάστηκε να περπατήσει όλη τη Θεσσαλονίκη με τακούνια, καθώς δε γνώριζε για την απεργία των ταξί.

«Τα νεύρα μου δεν είναι καλά πρωινιάτικα γιατί έχουν απεργία τα ταξί, προφανώς δεν το ήξερα – ντύθηκα, έβαλα τα τακουνάκια μου, κουβάλησα τον Πάρη αγκαλιά μέχρι το σχολείο του και τώρα περπατάω έτσι όλο το κέντρο για να πάω σε συνεργάτες μας για υφάσματα, που έχουμε meeting!», έγραψε στο βίντεο που δημοσίευσε στα stories της η Ιωάννα Τούνη.

«Καλημέρα συμπεθέρα και τα νεύρα μου δεν είναι καλά από το πρωί να ξέρεις. Γιατί εν τέλει έχουνε απεργία τα ταξί κι εγώ… σενιαρίστηκα, ντύθηκα γιατί έχω ραντεβού… τέλος πάντων με ρούχα… ρουχάρες, κατάλαβες;

Ναι. Και κυκλοφορώ κάπως έτσι στην πόλη.

Εντάξει, άνετα παπούτσια, αλλά τώρα κάνω ποδαρόδρομο μισή ώρα. Αχ, νεύρα, νεύρα, νεύρα, νεύρα. Νεύρα. Τι γίνεται με τις απεργίες, δεν ξέρω», είπε στο ίδιο βίντεο.

«Εννοείται πως άργησα στο ραντεβού με όλα αυτά… Και εννοείται πως είμαι έξαλλη ακόμα που περπατάω έτσι», έγραψε σε δεύτερο βίντεο.

Τελικά η Ιωάννα Τούνη κατάφερε να φτάσει στον προορισμό της και δημοσίευσε ένα ακόμα βίντεο, αυτή τη φορά από το meeting στη δουλειά της.

«Ετοιμάζουμε full projects για το επόμενο διάστημα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.