Η Ιωάννα Τούνη επιστρέφει από το Παρίσι: «Πηγαίνω επιτέλους στην Αθήνα να πάρω τον Παρούλη μου»

Στη γαλλική πρωτεύουσα βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη, καθώς εκεί άνοιξε τη νέα της επιχείρηση: ένα μαγαζί με κρουασάν.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε την Παρασκευή (11.09.2026) ένα βίντεο, ενημερώνοντας τους followers της ότι πρόκειται να επιστρέψει από το Παρίσι μέσα στις επόμενες ώρες στην Ελλάδα. Η Ιωάννα Τούνη σημείωσε ότι ο προορισμός της δεν είναι η πόλη της, η Θεσσαλονίκη, αλλά η Αθήνα.

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Εκεί βρίσκεται εδώ και 10 μέρες ο μονάκριβος γιος της, Πάρης, ο οποίος επισκέφθηκε τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου. Η μητέρα του, λοιπόν, τόνισε στο μήνυμά της ότι επιτέλους θα πάει να τον πάρει για να πάνε στο σπίτι τους.

«Καλημέρα, σήμερα πηγαίνω επιτέλους στην Αθήνα να πάρω τον Παρούλη μου!

Μέχρι να ξανά έρθω, μη νομίζεις.

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Οπότε πάμε να μαζέψουμε παρέα όλα τα συμπράγκαλά μου για φύγω για το μαγαζί και καπάκι στο αεροδρόμιο», έγραψε στο story που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στο Instagram.

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή…

Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω!

Και κάπως έτσι γεννήθηκε το δικό μας Croissant Bar. Ένας χώρος όπου μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κρουασάν! Να διαλέξεις τη γέμιση, τα toppings, τις γαρνιτούρες σου και να το κάνεις ακριβώς όπως το θέλεις. Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοψημένα κάθε μέρα και όλα φτιαγμένα με πολλή αγάπη από την pastry chef @panagouu – που τυχαίνει να είναι η μικρή μου ξαδέλφη που λατρεύω.

Αλλά για μένα αυτό το μέρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα croissant bar. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το τίποτα, να έχεις φόβους, αμφιβολίες, να ακούσεις εκατό φορές το “δεν γίνεται” και παρ’ όλα αυτά να συνεχίσεις… Και να μην σταματήσεις μέχρι να το δεις μπροστά σου.

Αν κάτι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως η ζωή μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά απ’ όσο είχες ποτέ φανταστεί… αρκεί να μην φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα! Εγώ σήμερα κάνω ένα από τα μεγαλύτερα βήματά μου…», είχε γράψει η Ιωάννα Τούνη στην ανακοίνωσή της στο Instagram ότι ανοίγει μαγαζί στο Παρίσι.