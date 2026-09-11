Η Ζιζέλ σηκώνει βάρη με σέξι εσώρουχα και μιλάει για τη μητρότητα: «Τεράστιο δώρο να έχω μωρό στα 46»

Η Ζιζέλ Μπούντχεν επιστρέφει δυναμικά με μια εντυπωσιακή φωτογράφιση στο περιοδικό i-D, αφιερωμένη στη μητρότητα. Το 46χρονο μοντέλο από τη Βραζιλία φωτογραφίζεται σηκώνοντας βάρη φορώντας τα εσώρουχά της και εξηγεί πώς οι προτεραιότητές της άλλαξαν ριζικά μετά τα παιδιά.

Μέσα από τον φακό της Κόλιερ Σορ, η Ζιζέλ Μπούντχεν φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο του περιοδικού i-D, στο πλαίσιο ειδικού αφιερώματος στη μητρότητα που θα κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου. Στη συνέντευξή της, η Βραζιλιάνα σταρ Ζιζέλ Μπούντχεν αναφέρεται στην απόκτηση του τρίτου της παιδιού στα 45 της χρόνια, ενώ παράλληλα επαναπροσδιορίζει την έννοια της προσωπικής επιτυχίας μέσα από μια αναδρομή στη θρυλική της διαδρομή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το να έχω ένα μωρό σε αυτή τη φάση της ζωής μου είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί βρίσκομαι σε ένα εντελώς διαφορετικό στάδιο. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Και, για να είμαι ειλικρινής, δεν με ενδιαφέρει κιόλας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τα παιδιά μας δίνουν την ευκαιρία να ζήσουμε ξανά, να είμαστε πιο παρόντες και να βιώσουμε ξανά τη ζωή. Ίσως να το κάνουμε διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν. Βρίσκω το κάθε μικρό πράγμα τόσο συναρπαστικό» εξήγησε.

Σημειώνεται ότι το διάσημο μοντέλο έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί τον Φεβρουάριο του 2025, το οποίο είναι το πρώτο με τον σύζυγό της, Χοακίμ Βαλέντε. Η ίδια έχει ακόμα δύο παιδιά, τον 16χρονο Μπέντζαμιν και τη 13χρονη Βίβιαν, από τον γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω βιώσει τον ανταγωνισμό. Ήμουν σαν το χάμστερ στον τροχό στη δεκαετία των 20 μου. Κέρδισα τον τίτλο του «Μοντέλου της Χρονιάς» στα 19. Δούλεψα τόσο σκληρά από τα 14 για να φτάσω εκεί, που ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι [σε σημαντικές δουλειές]…παρόλο που δεν πήγαινα σε πάρτι, δούλευα 360 μέρες το χρόνο. Ήθελα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα. Ήθελα να προσφέρω το μέγιστο» σημείωσε.

Η Ζιζέλ υπήρξε το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes, για 12 συνεχόμενα έτη, από το 2005 έως το 2016. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της, έχει κοσμήσει 1.200 εξώφυλλα περιοδικών ενώ αυτό το τεύχος αποτελεί το έβδομο για το i-D.

«Στο τέλος, πέρασα υπέροχα. Κατάφερα να τα απολαμβάνω όλα, να μένω συγκεντρωμένη, να μαθαίνω μέσα από αυτά και να ωριμάζω. Ήταν ευλογία…θέλω να κοιτάζω πίσω και να σκέφτομαι: ‘Απόλαυσα πραγματικά αυτό το ταξίδι. Αγάπησα αληθινά και ολοκληρωτικά. Έζησα κάθε συναίσθημα. Είχα ουσιαστικές σχέσεις. Προσπάθησα να κάνω τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος και έκανα το περιβάλλον μου πιο αρμονικό, γεμάτο αγάπη και ομορφιά» συνέχισε.

Περιγράφοντας τη ζωή ως ένα σπάνιο δώρο, η ίδια εστιάζει πλέον στην ουσία της καθημερινότητας: «Νιώθω ότι έχω τόση χαρά στη ζωή μου επειδή βλέπω το συνηθισμένο ως εξαιρετικό. Ο ήλιος ανατέλλει κάθε μέρα. Μπορείς να περπατάς και να νιώθεις ευγνωμοσύνη για αυτό, ή μπορείς απλά να είσαι αποκομμένος από όλα αυτά τα απίστευτα πράγματα. Μπορεί να χάσεις τη ζωή σου αν νομίζεις ότι η ζωή είναι μόνο αυτό», ανέφερε, κοιτάζοντας την οθόνη του κινητού της, για να προσθέσει: «και ξεχνάς ότι είναι πολύ περισσότερα».