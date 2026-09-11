Η Μαρία Κορινθίου θυμάται πώς έζησε την 11η Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ: «Ξαφνικά live πέφτει και το δεύτερο αεροπλάνο»

Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, η Μαρία Κορινθίου ζώντας τις δραματικές στιγμές από το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους.

Η Μαρία Κορινθίου μοιράστηκε μια ανάμνηση από την δραματική μέρα που έζησαν όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης κάνοντας σχετική ανάρτηση στο Instagram.

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Η ηθοποιός ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία από τη φοιτητική της ταυτότητα, πριν 25 χρόνια. Την πρώτη μέρα που πήγε στο Πανεπιστήμιο έγινε η τρομοκρατική επίθεση κάτι που τη σημάδεψε για όλη της τη ζωή.

Στη ανάρτησή της έγραψε: «09/11. September 11th Η πρώτη μου ημέρα στο Πανεπιστήμιο. Την ώρα που έβγαζα φωτογραφία για το student ID μου, μεγάλες οθόνες τηλεοράσεις με breaking news και το πρώτο αεροπλάνο να έχει πέσει στον πρώτο πύργο. Σοκαρισμένοι όλοι. Και ξαφνικά live να πέφτει και το δεύτερο αεροπλάνο στον δεύτερο πύργο.

Το τρίτο αεροπλάνο απέτυχε να πέσει στον Λευκό Οίκο αλλά έπεσε στο πεντάγωνο Ουάσιγκτον. Ξεκάθαρα πια η Αμερική δεχόταν επίθεση. Σιωπή ….. τα μαθήματα να μην ξεκινούν και να περιμένουμε….. και μετά σε λίγα λεπτά η κατάρρευση των πύργων. Ενημέρωση από τον advisor μου για εκκένωση. Πανδαιμόνιο. Κλείσιμο των πάντων, εντολή όλοι στα σπίτια τους , όλη η χώρα. Γραμμές τηλεφωνικές να μην πιάνουν, social και smart phones δεν υπήρχαν και φυσικά ούτε καν emails.

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3 ημέρες κλεισμένοι στα σπίτια μας, μέχρι να ενημερωθούμε εκ νέου από τις ειδήσεις για τις εξελίξεις. Το έζησα το πανδαιμόνιο…. Την πρώτη ημέρα του Πανεπιστημίου μου. Σήμερα η πρώτη ημέρα του παιδιού μου στο κολέγιο- πανεπιστήμιο και όλα κάπως ζωντανεύουν μετά από 25 χρόνια».

Να σημειωθεί ότι η Μαρία Κορινθίου είχε πάει στη Βοστώνη για σπουδές. Αρχικά ασχολήθηκε με το TV Broadcasting στο College of Communication της Μασαχουσέτης, έναν κλάδο που συνδύαζε στοιχεία δημοσιογραφίας, παρουσίασης και τηλεοπτικής παραγωγής.

Συμπωματικά αυτή την εποχή η Μαρία Κορινθίου βλέπει το παιδί της να κάνει τα πρώτα του βήματα στην ζωή του ως φοιτητής.