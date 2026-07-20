Η Ιωάννα Τούνη για τη δίκη για το revenge porn: «Αντί να το γιορτάζω, έκλαιγα όλη μέρα»

Εξομολογητική διάθεση είχε η Ιωάννα Τούνη και μοιράστηκε με τους followers της στο TikTok τα συναισθήματά της για τη δίκη του revenge porn που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό, καταδικάζοντας τους δύο κατηγορούμενους.

Όπως αναφέρει η γνωστή influencer μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε τη Δευτέρα (20.07.2026) μετά το τέλος της δίκης για το revenge porn, εκείνη αντί να γιορτάζει την έκβαση, έκλαιγε κάθε μέρα. Μάλιστα, αποφάσισε να μιλήσει τώρα δημοσίως για όλα αυτή διότι, όπως ανέφερε η Ιωάννα Τούνη, δεν προβάλλονται κάποιες «σιχαμένες» εκπομπές στην τηλεόραση.

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«Άνοιξα το κινητό να κάνω αυτό το βίντεο τώρα που ξέρω ότι έχουν κλείσει μερικές από τις πιο σιχαμένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης για καλοκαίρι, οπότε δεν θα με σχολιάζουν συγκεκριμένα άτομα που καθόλου δεν θα ‘θελα. Θα ήθελα να κάνουμε ένα update για το δικαστήριο, το οποίο έχει λίγο πάνω από τρεις μήνες που τελείωσε. Το σκέφτομαι τόσο κοντά μου και τόσο μακριά μου. Είναι κάτι στο οποίο έχω δώσει τόση πολλή ενέργεια και ένιωθα όλο τον χειμώνα ότι μου είχε ρουφήξει όλη την ψυχή», ανέφερε η Ιωάννα Τούνη.

«Παρότι δικαιώθηκα και οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν ένοχοι για κακούργημα, ένιωθα ράκος. Αυτή είναι η λέξη που μπορεί να το περιγράψει. Έβλεπα τόσες πολλές από εσάς να με αγκαλιάζετε και να μου λέτε “συγχαρητήρια για τη νίκη”, αλλά εγώ είχα αδειάσει τόσο πολύ ενεργειακά που δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Αντί να το γιορτάζω, έκλαιγα όλη μέρα. Είχα κλειστεί στον εαυτό μου για τουλάχιστον 1,5 μήνα», δήλωσε στο ίδιο βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη ευχαρίστησε και τους μάρτυρες που την υπερασπίστηκαν στο δικαστήριο, αναφέροντας και το όνομα του Δημήτρη Φιντιρίκου.

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«Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους μάρτυρες, στους ανθρώπους που ήρθαν να καταθέσουν υπέρ μου. Η παρουσία τους μπορεί πραγματικά να λυτρώσει έναν άνθρωπο. Αν βρεθείτε ποτέ αυτόπτες μάρτυρες σε κάποιο περιστατικό ή γνωρίζετε την αλήθεια, να μιλάτε. Μπορεί η μαρτυρία σας να αλλάξει τη ζωή κάποιου», δήλωσε, προσθέτοντας για τον Δημήτρη Φιντιρίκιο: «Με εξέπληξε τόσο θετικά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι φίλος σου, δεν έχει να επωφεληθεί κάτι από εσένα και δεν μένει καν στην πόλη σου, ήρθε να πει την αλήθεια του. Να μιλάτε πάντα, ακόμα κι όταν δεν είναι εύκολο. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να το χρειάζεται πάρα πολύ».

«Προσπαθώ να το αφήσω πίσω μου, όμως στην πραγματικότητα θα μπει απλώς μια άνω τελεία. Οι κατηγορούμενοι έχουν κάνει έφεση, πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνει ξανά δίκη. Μέχρι τότε προσπαθώ να βρω ξανά τον εαυτό μου. Η αγάπη που έχω πάρει από όλους εσάς είναι ανεκτίμητη. Όταν έχεις την αλήθεια και το δίκιο μαζί σου, δεν χρειάζεσαι πολλά περισσότερα», δήλωσε ακόμα στο ίδιο βίντεο η Ιωάννα Τούνη.