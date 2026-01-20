Η Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση revenge porn: Σε λίγες ημέρες είναι η δίκη, είμαι στρεσαρισμένη και κενή πάλι

Σε λίγες ημέρες θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση revenge porn με «πρωταγωνίστρια» την Ιωάννα Τούνη και μάλιστα την Παρασκευή (23.01.2026) θα προβληθεί στην αίθουσα κεκλεισμένων των θυρών το βίντεο.

Η γνωστή influencer είναι ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά λόγω αυτού και θέλησε να το μοιραστεί με τους followers της. Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε, μέσω ενός story που ανέβασε στο Instagram, ότι της λείπει πολύ η μητέρα της και ευχόταν αυτές τις δύσκολες ώρες να την είχε δίπλα της.

«Σε λίγες ημέρες είναι η δίκη… Είμαι πολύ στρεσαρισμένη και κενή πάλι…

Μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου να κλαίμε αγκαλίτσα… Αν έχεις την μαμά σου στην ζωή σου, νιώσε λίγο πιο τυχερή σήμερα! Και δώσ’ της μια μεγάλη αγκαλίτσα και φιλί από εμένα», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στην ανάρτησή της.

«Δεν μπορώ να ξέρω αν ολοκληρωθεί η διαδικασία την Παρασκευή. Πιθανόν να διακόψουμε για άλλη ημερομηνία. Όσον αφορά τις απειλές που έχουμε δεχθεί από άγνωστο, έχει εντοπιστεί ένας αλλοδαπός αλλά θέλουμε περισσότερα στοιχεία», δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της ίδιας ημέρας.