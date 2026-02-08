Η Ιωάννα Τούνη βρήκε τον παράδεισο στη Σαουδική Αραβία και δηλώνει high society από το Νέο Πετρίτσι Σερρών

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται ακόμα τη Σαουδική Αραβία μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και ζει μαγικές στιγμές. Όπως αποκάλυψε μέσω του Instagram, το ζευγάρι μετακινήθηκε από το Ριάντ στην πόλη Αλ Ούλα, την οποία η influencer χαρακτήρισε ως «επίγειο παράδεισο».

Η δημοφιλής επιχειρηματίας ανέβασε την Κυριακή (08.02.2026) μία σειρά από βίντεο από το ταξίδι της, αποκαλύπτοντας το ιδιαίτερο τοπίο που απολαμβάνει, καθώς η πόλη είναι χτισμένη μέσα στην έρημο και το θέρετρο που διαμένουν άκρως πολυτελές με μία εντυπωσιακή πισίνα. Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη δεν ξέχασε να κάνει και room tour για να δείξει στους θαυμαστές της το δωμάτιο τους.

Επίσης, με πολύ χιούμορ, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο βρίσκεται μέσα στην πισίνα και έκανε αναφορά στην καταγωγή της.

«Εγώ που το παίζω high society, γνωρίζοντας ότι κατάγομαι από το Νέο Πετρίτσι Σερρών», έγραψε στο βίντεο που δημοσίευσε από το ταξίδι της στη Σαουδική Αραβία η Ιωάννα Τούνη.

«Για να σας δω συμπεθέρες μου! Εσείς από που έχετε καταγωγή;», ανέφερε ακόμα στους followers της στη λεζάντα.

Παράλληλα, έκανε room tour στο δωμάτιο που μένει με τον σύντροφό της στην έρημο.

Η Ιωάννα Τούνη το μεσημέρι της Πέμπτης (05.02.2026) είχε αποκαλύψει στους followers της στο Instagram ότι βρίσκεται με τον αγαπημένο της στη Σαουδική Αραβία.

Όπως είχε αποκαλύψει η Ιωάννα Τούνη ο αγαπημένος της διοργάνωσε και της έκανε δώρο αυτό το ταξίδι για την επέτειό τους,